قائد الجيش الأوغندي يخطط لزيارة تل أبيب: "أنا في طريقي للقاء إخواننا الإسرائيليين"

أكد الجنرال موهوزي كاينيروغابا، رئيس أركان الجيش الأوغندي، اليوم السبت، على أنه سيتوجه إلى إسرائيل،وكتب على حسابه على منصة "إكس":"صحيح، أنا في طريقي إلى تل أبيب. للقاء إخواننا الإسرائيليين" وكان قد تعهد مؤخرًا بنشر 100 ألف جندي أوغندي للدفاع عن إسرائيل ضد إيران ووكلائها الإقليميين. ووصف كاينيروغابا هذه المهمة بأنها ردٌّ للجميل للدعم الاستراتيجي التاريخي الذي قدمته إسرائيل لأوغندا في العقود الماضية، مصرحًا ببساطة أنه نظرًا لوقوف إسرائيل إلى جانب أوغندا، فإن قواته ستقف الآن إلى جانبها.

ظل كاينيروغابا ثابتًا على قناعاته الدينية والعسكرية، مؤكدًا أن القوات الأوغندية مستعدة للدخول في صراع مع إيران إذا واجهت إسرائيل خطر الهزيمة. ومع وصوله إلى تل أبيب للقاء «إخوانه الإسرائيليين»، يتجه التركيز إلى ما إذا كان هذا التعهد العسكري الفردي سيُترجم إلى تنسيق رسمي على مستوى الدولتين.

