لندن: اعتقال ستة أشخاص في مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين

أفاد شهود عيان أن شرطة لندن اعتقلت ستة أشخاص خلال مظاهرة في ميدان ترافالغار دعماً لجماعة "فلسطين أكشن" المؤيدة للفلسطينيين، والتي تم حظرها مؤخراً. كما قامت الشرطة بإجلاء عدد من المتظاهرين الذين رفضوا فضّ اعتصامهم، رغم دعوات لإلغاء المظاهرة بعد الهجوم المميت الذي وقع يوم الخميس خارج كنيس يهودي في مانشستر.

وكان الهدف من هذه المظاهرة، التي أُعلن عنها قبل الهجوم على كنيس يهودي في مانشستر، الاحتجاج على حظر "فلسطين أكشن" بموجب قوانين مكافحة الإرهاب. رفض المنظمون تعليق المظاهرة، معتقدين أنهم يستطيعون التعبير عن احتجاجهم سلمياً. حضر المظاهرة مئات الأشخاص؛ وجلس النشطاء وكتبوا شعارات على لافتات بينما أخلت الشرطة المنطقة. أطلق المتفرجون صيحات استهجان ضد تدخل الشرطة، مرددين "عار عليكم".

أسفر هجوم مانشستر عن مقتل شخصين؛ وقتلت الشرطة منفذ العملية تعتقد أجهزة مكافحة الإرهاب البريطانية أنه ربما يكون مستوحى من الفكر الإسلامي المتطرف. وأثارت الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في المملكة المتحدة توترات ومناقشات ساخنة حول الخط الفاصل بين الاحتجاج السياسي والتحريض على الكراهية لعدة أشهر، مما دفع السلطات إلى زيادة تدابير التنفيذ.