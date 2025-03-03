مقتل إسرائيلي وأربع إصابات بينها 3 خطيرة في حادث طعن في حيفا وتحييد المنفذ

قتل إسرائيلي بجيل 70 عاما في حادث طعن بالمحطة المركزية في خليج جيفا، وأصيب أربعة آخرين بينهم رجل وسيدة بالثلاثينات وفتى يبلغ من العمر 15 عاما والذين أصيبوا بصورة خطيرة، في حين أصيبت سيدة بجيل 70 بصورة متوسطة. واتضح أن منفذ الطعن هو مواطن عربي من الطائفة المعروفية من مدينة شفاعمرو بجيل 20 عاما، ولم تتضح حتى الآن خلفية تنفيذه العملية، في حين أشارت منشورات بمواقع التواصل بأنه يعاني من مشاكل نفسية.

According to the Israeli copyright law 27A

قام مواطنون بتحييد منفذ الحادث بموقع الجدث، ويتم فحص كيفية وصوله الى المحطة إن كان وصل في حافلة أو مشيا على الأقدام. وصرح قائد الشرطة داني ليفي في موقع الحدث:" تم تحييد الإرهابي من قبل قوات مدنية تعمل الشرطة. نقوم بعمليات تمشيط للتأكد من أن المخرب الذي تم تحييده هو الوحيد في المكان".

وروى مسعفون وصلوا الى المكان وعالجوا جرحى بأنهم رأوا مشهدا مروعا في موقع الحدث مليئ بالمصابين. وفي أعقاب العملية عززت بلدية حيفا الدوريات الأمنية مع الشرطة حول المؤسسات التربوية، ووضعت حراسا في كافة المؤسسات التعليمية من أجل زيادة اليقظة.