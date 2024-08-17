هذا هو مفوض الشرطة الإسرائيلية دانييل ليفي ، وهذه هي التحديات التي تنتظره

بعد أسابيع من دون مفوض عام للشرطة وانسحاب مرشح للمنصب، تم يوم الأربعاء الموافقة أخيرًا على تعيين مفوض جديد للشرطة قبل اللجنة لتعيين كبار المسؤولين، وسيكون المقدم داني ليفي المفوض التالي لإسرائيل.

Chaim Goldberg/Flash90

انضم ليفي إلى سلك الشرطة عام 1985 وانتقل في سلسلة القيادة بأكملها. لقد بدأ مسيرته من القاع، لكنه منذ ذلك الحين برز بحضوره، وصفه الذين خدموا الى جانبه بأن"رجل الميدان" . أمضى معظم حياته المهنية في الشرطة في تل أبيب، من بين أمور أخرى كقائد لمحطة قلب تل أبيب، وضابط جناح الأركان، وقائد منطقة يفتاح، وقائد منطقة اليركون، وأصبح فيما بعد نائب قائد منطقة القدس. وقبل عام، أراد بن جفير تعيينه قائداً لمنطقة تل أبيب، لكن المفوض كوبي شبتاي اعترض على الأمر. في العام الماضي استلم قيادة المنطقة الساحلية، ليصبح أصغر قائد في الشرطة الإسرائيلية.

تولى المقدم ليفي إدارة منطقة معقدة ومليئة بالتحديات. منذ توليه منصبه، حرص على الذهاب إلى كل مكان لجريمة قتل أو مظاهرة، ولكن في الفترة القصيرة التي قضاها في قيادة المنطقة ارتفع عدد الأشخاص الذين قتلوا في منطقته بنسبة 77٪، مقارنة بالعام السابق. وهو رقم تضاعف تقريباً، خاصة في المجتمع العربي، ورغم أن المدة قصيرة جداً لإلقاء اللوم على ليفي في الأمر، إلا أن البعض يرى أنه أضعف من أن يتعامل مع الجريمة. بصفته المسؤول عن المظاهرات في قيسارية خلال العام الماضي، فقد تلقى قدرًا كبيرًا من الانتقادات. وتراه المنظمات الاحتجاجية مبعوثا للوزير، ويتهمونة بالتملق ويدعون بقمعه المظاهرات بالعنف. الآن - عندما تقع مسؤولية الشرطة بأكملها على عاتق المقدم ليفي، فقد حان وقته لإثبات خلاف ذلك.

ورغم مئات التحفظات المقدمة إلى اللجنة بشأن تعيينه، إلا أن الإجراء كان سريعا، والأربعاء كما ذكرنا فقد تمت الموافقة عليه خلال ساعات قليلة من مثوله أمام أعضاء اللجنة. وكانت معظم الشكاوى تتعلق بالاحتجاجات ولم يتم تقديم شكوى واحدة تتعلق بطهارة واستقامة الأخلاق. أمام القائد ليفي، الذي تولى منصب المفوض العشرين للشرطة الإسرائيلية، الآن عدد لا بأس به من المهام في طريقه - بدءاً من تثبيت أركان القيادة وتزويدها بالموظفين، وإدارة الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد، والتعامل مع الجريمة في المجتمع العربي، و وتنتهي بالمهمة الأهم من ذلك كله - استعادة ثقة المواطنين في الشرطة، وخدمة الجمهور والحفاظ على الشرطة مهنية ونقية سياسيا.

وفي الأيام التي تعيش فيها الشرطة بالفعل واحدة من أصعب فترات الأزمات الصعبة في تاريخ المنظمة، لن تكون هذه مهمة سهلة، خاصة وأن روح الوزير المسؤول تحوم فوق كل شيء.

الآن بقي على المقدم داني ليفي سوى انتظار موافقة الحكومة على دخول هذا التعيين حيز التنفيذ - ومن المتوقع أن يحدث هذا في الأيام المقبلة.