تقرير: إسرائيل قدمت معلومات استخباراتية عن هدف رئيسي للحوثيين

قدمت إسرائيل معلومات استخباراتية حساسة من مصدر بشري في اليمن حول هدف عسكري رئيسي للحوثيين في هجوم تم وصفه في محادثة مع مسؤولي ترامب، وفقًا لمسؤولين أمريكيين تحدثا إلى صحيفة وول ستريت جورنال هذا المساء (الخميس).

وبحسب التقرير، بعد وقت قصير من بدء الهجمات الأمريكية، أرسل والتز رسالة مفادها أن الهدف الرئيسي للهجمات، وهو خبير الصواريخ، شوهد وهو يدخل مبنى شركته، الذي قال إنه تم تدميره. وقال مسؤول أمريكي إن مسؤولين إسرائيليين اشتكوا سرا لمسؤولين أمريكيين من نشر نصوص والتز للعامة.

وكما تذكرون، كشفت مجلة "أتلانتيك" أمس عن خطط الهجمات في اليمن كما ظهرت في محادثة بين كبار المسؤولين في الحكومة الأمريكية على تطبيق "سيجنال"، والتي انكشف لها رئيس تحرير الصحيفة جيفري جولدبيرج بالصدفة. ويأتي نشر الخطط تحديدًا ردًا على نفي إدارة ترامب نشر خطط الهجوم في الدردشة، في محاولة لتقليل الفشل الخطير في أمن المعلومات.

وردا على استفسار من الصحيفة قبل نشر النصوص، أكد البيت الأبيض أنه، من وجهة نظره، لم تكن هناك معلومات سرية في المحادثة. ومع ذلك، فقد اعترضوا على نشر المواد. ونشرتها مجلة أتلانتيك على أي حال، بحجة أن "هناك مصلحة عامة واضحة في الكشف عن نوع المعلومات التي أدرجها مستشارو ترامب في قنوات الاتصال غير الآمنة، خاصة وأن مسؤولي الإدارة يحاولون التقليل من أهمية الرسائل التي تمت مشاركتها".