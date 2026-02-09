صاحب مزرعة تماسيح إسرائيلية يقدم دعوى ضخمة: "ذبحوا 800 تمساح خلافًا للقانون"

يقاضي صاحب مزرعة التماسيح في بتسئل يقاضي الدولة الإسرائيلية بمبلغ 53 مليون شيكل - جاء هذا وفق ما أفادت به هذا الصباح (الإثنين) المراسلة الاقتصادية في القناة العبرية عدي كوهين. وقال صاحب المزرعة: "تصرفوا كأخطر المجرمين، وذبحوا أكثر من 800 تمساح".

الدعوى تأتي بعد مرور نصف عام على قتل مئات التماسيح في غور الأردن، والادعاء في هذه الدعوى الضخمة هو القتل "خلافاً للقانون وتجاوزاً للصلاحيات"، مع إخفاء أو تدمير للأدلة. الدعوى، التي وصلت إلى i24NEWS، قُدمت من قبل أصحاب المزرعة، الشركة الزراعية "بيتان نسيم وأولاده" ضد الإدارة المدنية في يهودا والسامرة، شرطة إسرائيل وسلطة الطبيعة والحدائق.

في إطار الدعوى، يدعي صاحب المزرعة أنه على مدى عقود عملت المزرعة في تجارة التماسيح بشكل قانوني، حتى تغيرت الأنظمة ومنذ ذلك الوقت حاول بيع التماسيح إلى الخارج – لكنه فشل. ووفقًا لما ورد، خلال هذه الإجراءات توجه أصحاب المزرعة إلى المحكمة العليا للحصول على تعويض، حيث تم التوصل إلى توافقات بموجبها التزمت الإدارة المدنية وسلطة الطبيعة والمتنزهات "بالمساعدة في منح التراخيص اللازمة لنقل التماسيح إلى الخارج" – غير أنه بحسب الدعوى تم خرق هذه التفاهمات.

قرار الدولة بإعدام مئات التماسيح تم اتخاذه، حسب الادعاء، بالتوازي مع المفاوضات التي جرت لنقل التماسيح إلى المغرب. ووفقًا لصاحب المزرعة، فإن الإدارة المدنية، والشرطة، وسلطة الطبيعة والمتنزهات أخفوا عنهم أمر الإعدام، ولم يحذروا من ذلك قبل التنفيذ.

جاء في الدعوى "كآخر المجرمين أثناء ارتكاب جرائم جنائية فعلية، وصل المدعى عليهم إلى المزرعة، اقتحموا بواباتها، حطموها، دخلوا إلى المزرعة، وأجبروا حارس المزرعة على تسليم هاتفه، بل وأبعدوه واحتجزوه، كي لا يتمكن من الإبلاغ عن أفعالهم وإعاقة القتل الجماعي لكل التماسيح - وهي حيوانات محمية سعى المشرّع لحمايتها، والمدعى عليهم أنفسهم مسؤولون عن حمايتها".

وفقاً للدعوى، في حين صدر أمر بقتل 300 تمساح، فعلياً، ووفقاً لصاحب المزرعة - قُتل أكثر من 800 تمساح كانوا في المزرعة. مع ذلك، نفى مصدر أمني في الإدارة المدنية هذا المعطى: "هذا كذب، عدد التماسيح المذكور في الدعوى - لا يمت للواقع بصلة".

"خطر حقيقي على حياة سكان المنطقة": الادعاء المضاد للاتهامات

عقب مسؤولون أمنيون على القرار وقالوا إنه "منذ إغلاق المزرعة عام 2013، تآكلت وتهدمت البنى التحتية للأسوار هناك، ما أدى إلى وقوع عدة حالات هربت فيها تماسيح من المزرعة إلى البلدات والمحميات الطبيعية في المنطقة، مما شكل خطراً حقيقياً على حياة سكان المنطقة".

وأضيف"الإدارة المدنية قامت في السنوات الأخيرة بإعادة تسييج المزرعة بتكلفة مئات آلاف الشواقل، إلا أن ذلك أيضاً لم يوفر حماية محكمة. بعد 12 عاماً من السعي لحلول وبضوء الأحداث الأخيرة التي أشارت إلى خطر فوري وحقيقي على حياة الإنسان، تبيّن أنه يجب معالجة الخطر بشكل فوري".

أفاد منسق أعمال الحكومة في المناطق: "لن نعلّق على الإجراءات القضائية أثناء سيرها".