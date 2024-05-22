الاعتراف بـ"الدولة الفلسطينية": فرنسا ترى أن "الوقت المناسب لم يحن بعد"

اعتبرت فرنسا أن "الاعتراف بدولة فلسطين ليس من المحرمات لكن الوقت لم يحن الوقن بعد" مؤكدة على أن "الشروط غير متوافرة حتى الآن ليكون لهذا القرار تأثير حقيقي على العملية الهادفة إلى حل الدولتين"، بحسب ما أكد رئيس الدبلوماسية الفرنسية لوكالة فرانس برس، اليوم الأربعاء. وأكد ستيفان سيجورنيه في بيان مكتوب أن "هذا القرار يجب أن يكون مفيدا، أي أن يسمح بخطوة حاسمة إلى الأمام على المستوى السياسي". وأضاف: "من هذا المنظور، يجب أن تتدخل في الوقت المناسب حتى يكون هناك ما قبل وما بعد".

ويعتقد سيجورني، الذي استقبل نظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس في باريس، صباح اليوم الأربعاء، أن "الأمر ليس مجرد مسألة رمزية أو مسألة تموضع سياسي، بل أداة دبلوماسية في خدمة حل دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام و الامن"

وكانت فرنسا قد أكدت في بداية شهر مايو/أيار الجاري، على أنها تؤيد "تسوية سياسية شاملة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، على أساس حل الدولتين".

وتدرس وزارة الخارجية الإسرائيلية اتخاذ سلسلة من الإجراءات العقابية ضد أيرلندا وإسبانيا والنرويج، بعد إعلانها اعترافها بالدولة الفلسطينية. ومن بين أمور أخرى، ستدرس الوزارة تشديد منح تأشيرات الدخول للدبلوماسيين في مكاتب التمثيل الأوروبي في السلطة الفلسطينية، وهي خطوة ستصعب عليهم العمل مع الفلسطينيين.

وأمر وزير الخارجية الإسرائيلي كاتس بوقت سابق اليوم (الأربعاء) بإستدعاء سفراء إسرائيل في أيرلندا والنرويج فوراً إلى إسرائيل للتشاور، وذلك في ظل قرار هذه الدول بالإعلان عن اعترافها بالدولة الفلسطينية.

وزير الخارجية أعلن: "أبعث اليوم رسالة واضحة ومباشرة - إسرائيل لن تتهاون مع من يعملون ضد سيادتها ويهددون أمنها. أيرلندا والنرويج تنويان اليوم إرسال رسالة للفلسطينيين وللعالم بأكمله: الإرهاب يجدي نفعا. بعد أن نفذت حماس، المنظمة الإرهابية، أكبر مذبحة لليهود منذ المحرقة، وبعد الجرائم الجنسية الفظيعة التي شهدها العالم، اختارت هذه الدول تقديم جائزة لحماس وإيران والاعتراف بدولة فلسطينية."