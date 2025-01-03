هل سيجدد الشرع علاقاته مع "مرجعياته" الشيخين السلفيين الأردنيين قتادة والمقدسي؟

أفاد تقرير في صحيفة "رأي اليوم" أن أوساطا إسلامية أردنية وخصوصا من التيارات السلفية الجهادية نقلت عن قائد العمليات السوري الجديد أحمد الشرع تصريحه لشخصيات أردنية قابلته مؤخرا أن مرجعيته الفكرية موجودة في عمان.

مشيرا هنا فيما يبدو الى الشيخين المنظرين السفيين المعروفين الشيخ قتادة والشيخ أبو محمد المقدسي، وهما من كبار منظري السلفية الأردنيين ويتواجد الشيخان تحت رقابة خاصة من السلطات الأردنية، ونقل مصدر موثوق عن الشرع إشارته إلى أن شيخاه الأساسيان والذين تتلمذ على يديهم وهما المقدسي وأبو قتادة وكلاهما أردنيان معروفان من التيارات السلفية.

وعلى الأرجح لم تجر أي اتصالات من جهة الشرع او رفاقه مع الشيخين لكم موقفهما من مسار الأحداث السورية يشغل العديد من الأطراف ويثير الفضول.

وذكر التقرير أنه من الممكن أن حاول الشرع دعوة الشيخ أبو محمد الطحاوي الى دمشق، وهو قيادي معروف في التيار السلفي الجهادي في الأردن وسجن عدة مرات، الا أن مصادر مقربة منه لفتت مؤخرا أن رأي وتقدير الطحاوي للمشهد السوري بات مطلوبا من جهات أردنية في مركز قرار، وبشكل عام بات وجود السلفيين في مؤسسة الحكم السورية قيد بحث ومراقبة في الأردن.

ووفقا للتقرير فإن إحاطة الشرع نفسه برموز من الإخوان المسلمين وتسليمهم الحكومة المؤقتة، أثار نقاشات واجتهادات بين المنظرين للسلفية الذين يعتبرهم الشرع أساتذته ومشايخه في العلم، ويبدو أن الاعتبارات التي تحركه حاليا سياسية وتقاربه مع الإخوان بتوجيهات تركية وأجنبية وهو مشهد لا يناسب السلفية الجهادية.