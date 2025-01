ترامب يعين مورغان أورتاغوس أورتاغوس نائبة لمبعوث السلام في الشرق الأوسط

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، اليوم السبت، عن اختياره مورغان أورتاغوس لمنصب نائب المبعوث الرئاسي الخاص للسلام في الشرق الأوسط. وستعمل تحت قيادة ستيفن ويتكوف، الذي اعتبر تعيينه على نطاق واسع علامة على التزام ترمب بأمن إسرائيل واستقرارها في المنطقة التي مزقتها الحرب. وكلا المسؤولين من أصول يهودية.

