عشية جولة ثانية من المحادثات النووية مع واشنطن: إيران تعرب عن تحفظاتها بشأن النوايا الأميركية

عراقجي "نحن مستعدون تماما للسعي إلى حل سلمي للبرنامج النووي السلمي الإيراني"، مؤكدا موقف طهران الرسمي بشأن الطبيعة غير العسكرية لأنشطتها النووية.

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وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي -أرشيف
وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي -أرشيفATTA KENARE / AFP

أعرب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مساء اليوم الجمعة، عن تحفظاته بشأن النوايا الأميركية، عشية جولة ثانية من المحادثات النووية مع الولايات المتحدة، في حين أكد مشاركة طهران في المناقشات المقررة، غدا السبت، في روما، وقال عراقجي في مؤتمر صحفي عقده في موسكو إلى جانب نظيره الروسي سيرغي لافروف: "على الرغم من أن لدينا شكوكا جدية بشأن نوايا ودوافع الجانب الأمريكي، فإننا سنشارك في مفاوضات الغد على أي حال".وأضاف عراقجي "نحن مستعدون تماما للسعي إلى حل سلمي للبرنامج النووي السلمي الإيراني"، مؤكدا موقف طهران الرسمي بشأن الطبيعة غير العسكرية لأنشطتها النووية.

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وتأتي هذه الجولة الجديدة من المفاوضات بعد أسبوع من عقد الخصمين القديمين أعلى مستوى من المحادثات منذ أن تخلى الرئيس دونالد ترامب عن الاتفاق النووي التاريخي لعام 2018 خلال ولايته الأولى. 

ومن المقرر أن يتوجه وزير الخارجية الإيراني إلى روما، غدا السبت، للمشاركة في هذه الجولة الجديدة من المحادثات التي تتوسط فيها سلطنة عمان، حيث سيلتقي مع المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

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وتأتي هذه المفاوضات في سياق إقليمي متوتر بشكل خاص، يتسم بالمخاوف الإسرائيلية المتزايدة بشأن البرنامج النووي الإيراني والتقارير الأخيرة عن استخدام ترامب لحق النقض ضد الضربات الإسرائيلية المقترحة ضد المنشآت النووية الإيرانية. ويبدو أن إدارة ترامب تفضل القنوات الدبلوماسية في الوقت الراهن، على الرغم من انعدام الثقة المستمر بين واشنطن وطهران. ويبدو أن الوساطة العمانية، التي لعبت بالفعل دوراً رئيسياً في المفاوضات التي أدت إلى اتفاق عام 2015، تشكل مرة أخرى قناة أساسية لتسهيل هذه المناقشات الحساسة.

وتتابع روسيا، الحليف التقليدي لإيران والموقع على الاتفاق النووي لعام 2015، هذه التطورات عن كثب، كما يتضح من الاجتماع بين عراقجي ولافروف في موسكو، والذي كان بمثابة مقدمة للمناقشات في روما.

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