مسؤول إيراني لـi24NEWS: "سننتظر مع الهجوم ضد إسرائيل إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية"

أفاد مسؤول إيراني هذا المساء (الأحد) لـi24NEWS بأنه يتوقع أن ينتظر الإيرانيون بالرد على إسرائيل حتى بعد الانتخابات في الولايات المتحدة.

وذكر المصدر أنه في الوقت الذي تتزامن فيه تهديدات النظام برئاسة المرشد علي خامنئي والتقديرات العسكرية، يدور نقاش داخلي يطالب بالانتظار مع الهجوم لمعرفة ما ستكون عليه نتائج الانتخابات. وما إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاقات مع الإدارة الأمريكية التي سيتم انتخابها.

أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن وقف إطلاق النار المحتمل في قطاع غزة ولبنان "قد يؤثر على قوة الرد" على الهجمات الإسرائيلية الأخيرة ضد مواقع عسكرية إيرانية. وأضاف الرئيس "إذا أعاد الإسرائيليون النظر في سلوكهم ووافقوا على وقف إطلاق النار وتوقفوا عن قتل المظلومين والأبرياء، فقد يكون لذلك تأثير على قوة ونوعية هجومنا".

في غضون ذلك، قالت مصادر مطلعة على التفاصيل لـi24NEWS إن الاستعدادات في إسرائيل للهجوم الإيراني مستمرة، ومن المتوقع أن يكون الرد الإسرائيلي مرتبطا بشكل مباشر بمن سيتم اختياره للجلوس في البيت الأبيض. إذا كان هناك هجوم أوسع ضد موقع استراتيجي مهم، فإن إسرائيل تعرف بالفعل كيفية الرد، ولكن بالنسبة لأي هجوم آخر، فمن المؤكد أنه إذا تم انتخاب دونالد ترامب، فستشعر إسرائيل براحة أكبر في الرد على نطاق واسع. ليس الأمر كذلك في كل ما يتعلق بانتخاب كامالا هاريس للرئاسة.