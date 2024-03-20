الحكم بالإعدام على محمد بديع و7 قيادات من الإخوان في “أحداث المنصة”

أصدرت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المصرية، في 4 مارس/ آذار، حكما بالإعدام على 8 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، بينهم مرشد الجماعة محمد بديع، وذلك على خلفية ما عُرف إعلاميا بـ"أحداث المنصة".

وتعود أحداث القضية إلى عام 2013، بعد أيام من عزل الجيش للرئيس الراحل محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان. حيث نظم أنصار الرئيس مرسي اعتصاما في ميدان رابعة العدوية بالقاهرة، وحدثت اشتباكات بينهم وبين قوات الأمن.

واتُهم قادة الإخوان في القضية بتهم تشمل: بالاشتراك في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والتحريض على العنف، وارتكاب جرائم قتل والشروع في القتل، بالإضافة إلى حيازة أسلحة بدون ترخيص.

وأثار الحكم ردود فعل متباينة، حيث رفضته جماعة الإخوان واعتبرته "حكما سياسيا". بينما اعتبرت الحكومة المصرية الحكم "عادلا" و"نهائيا"

من المقرر أن يتم الطعن على الحكم أمام محكمة النقض المصرية، أعلى محكمة طعن في البلاد.

يُعد هذا الحكم هو الثاني من نوعه بحق قادة الإخوان في القضية، حيث سبق أن صدر حكم بالإعدام عليهم في عام 2015، لكن تم إلغاؤه من قبل محكمة النقض.