وصل بلاغ أولي الأحد يفيد بوقوع هجوم إطلاق نار على شارع 55 بالقرب من تقاطع النبي إلياهو في الضفة الغربية، ووصلت إلى المكان قوات من الجيش الإسرائيلي.

قامت فرق نجمة داود الحمرا بمعالجة إصابتين بطلق ناري. ووصف المسعفون إصابة بالخفيفة جراء الشظايا. فيما وصفت إصابة أخرى بعيار ناري في الكتف بالخطيرة.

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ووفقا لبيان الجيش فقد وصل بتمام الساعة 10:05، بلاغ على الخط الساخن 101 لنجمة داود الحمراء حول إطلاق نار على حافلة ومركبة خاصة على شارع 55. وقام مسعفو نجمة داود الحمراء بالتعاون مع القوة الطبية التابعة للجيش الإسرائيلي بتقديم العلاج الطبي ونقل شابة تبلغ من العمر 19 عاما إصابتها خطيرة في الكتف، إلى المستشفى كذلك تم تقديم الإسعاف الأولي لرجل يبلغ من العمر 50 عاما في حالة خفيفة إلى متوسطة، مصاب بطلق ناري.

وقال مصدر أمني أن منفذ إطلاق النار كان يتربص على جانب الطريق السريع رقم 55، ثم أطلق النار باتجاه السيارات الإسرائيلية – حافلة وسيارة. وبعدها هرب سيرًا على الأقدام. ويبدو أن الشابة التي أصيبت بجروح خطيرة أصيبت برصاصة في الحافلة، بينما أصيب الرجل أثناء قيادته سيارته الخاصة. وأضاف المصدر: "قواتنا حاليا تراقب المنفذ الفار وتتعرف عليه. وتم بالتزامن إطلاق طائرات بدون طيار لملاحقته بالإضافة إلى قوات راجلة.