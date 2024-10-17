إسرائيليون يبلغون: منظومة THAAD الأمريكية شوهدت في بئر السبع

أفاد سكان بئر السبع الليلة الماضية (الأربعاء)، أنه تم رصد نظام الدفاع الجوي الأمريكي ثاد THAAD في المدينة.

تمت مشاهدة المنظومة وهي تمر عبر طرقات بئر السبع الليلة الماضية وتم توثيقها لأول مرة من قبل السكان. وهذا هو أول توثيق لنظام الدفاع الجوي الأمريكي منذ هبوطه في إسرائيل.

وفي 13 أكتوبر/تشرين ثاني، أعلن البنتاغون رسميًا أنه وافق على نشر بطارية نظام الدفاع الصاروخي المضاد للصواريخ الباليستية – في إسرائيل، بعد أن أمر الرئيس جو بايدن بالعملية. وإلى جانب المنظومة، وصل طاقم لتشغيله. وجاء في الإعلان أيضًا أن "تفعيل منظومة الدفاع الصاروخي المضاد للصواريخ الباليستية يهدف إلى تعزيز الدفاع الجوي الإسرائيلي في أعقاب الهجوم الإيراني".

المنظومة الأمريكية المتقدمة هي منظومة اعتراض للصواريخ الباليستية تستخدم أسلوب الضرب والتدمير. وهي مصمم لصواريخ سكاد وما شابه، ولا يمكنها اعتراض الصواريخ الباليستية العابرة للقارات.