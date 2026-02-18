"سنقطع له رأسه": عصابة الابتزاز التي نشرت الرعب شمال إسرائيل

قضية "أموال السكوت": قدمت لائحة اتهام ضد أربعة من سكان طمرة و الهيب (32، 28، 22، 23 عامًا) في إطار قضية فرض إتاوات تضمنت حوادث إطلاق نار، رسائل تهديد وإحداث أضرار تزيد عن مليون شيكل لمنشأة تابعة لشركة وطنية.

المتهمون الأربعة هم جزء من عصابة كانوا يطلقون على أنفسهم "شباب الجبل"، وكانوا يعملون في جباية أتاوات من الضحايا، من بينهم رجل أعمال. أعضاء العصابة أرسلوا رسائل تهديدية إلى ضحاياهم، ولما لم تتم الاستجابة لمطالب الدفع تم إطلاق النار باتجاه محلاتهم التجارية. وفي إحدى الحالات تم إلقاء قنبلة باتجاه منزل.

بين رسائل الابتزاز، أُرسلت إلى الضحية رسالة تهديد كتب بها: "إيش رح يصير معك يا ******، مش ناوي تخلّص؟ والله لأقطع راس ابنك وراس أخوك رغم إنه راسهم أغلى من المبلغ اللي عليك".

وبسبب نشاط العصابة، تسببوا بأضرار تزيد عن مليون شيكل لمنشأة تابعة لشركة وطنية، وذلك مباشرة بعد إنهاء التعاقد مع شركة الحراسة التي تقدم خدمات حراسة شرعية، وكذلك تمكّنوا من ربط تورط مدير شركة الحراسة الذي تم اعتقاله مع المتورطين الآخرين.

كما تبين خلال التحقيق أنه بعد الضرر الذي لحق بالبنية التحتية، اضطر المقاول إلى تجديد عقد الحراسة مع الشركة، وخلال عدة أشهر عاد لدفع أكثر من 50 ألف شيكل، وذلك رغم أنه لم يتلقَّ فعليًا خدمات الحراسة.

خلال اعتقال أعضاء العصابة ضبط أكثر من مليون شيكل نقدًا. إلى جانب لوائح الاتهام، طلبت الشرطة تمديد اعتقال جميع المتهمين في القضية حتى انتهاء الإجراءات ضدهم.