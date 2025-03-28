بن غفير لـi24NEWS: "رئيس الشاباك يقود انقلابًا"

هاجم وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير في برنامج "الطبعة المبكرة" مع دانييل روث أفنيري، مساء اليوم الجمعة، رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، مدعيا أنه "يقوم بانقلاب"، مشيرا إلىا أن"رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) يجمع الأدلة ضد مسؤول منتخب"

وأشار إلى إقرار قانون تغيير تشكيل لجنة اختيار القضاة أمس، قائلاً: "هذا قانون مهم. فالنظام القانوني بشكل عام بحاجة إلى التغيير، وآمل أن يساعد هذا القانون في إيجاد التوازنات الصحيحة". وعن المستشارة القانونية للحكومة قال: "إنها تضطهدنا، فهي لا تريدني أن أكون وزيراً"