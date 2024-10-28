تقرير: "مقتل أكثر من 20 شخصا في الهجوم الإسرائيلي في إيران"

أفادت صحيفة "إندبندنت" الناطقة باللغة الفارسية، الليلة الماضية (الأحد)، عن الهجوم الإسرائيلي في إيران. وجاء في التقرير أنه بحسب عدد من المصادر المطلعة في محافظتي خوزستان وطهران - فإن عدد القتلى في الهجوم الإسرائيلي في إيران يتراوح بين 26 و27 شخصا، وهو ما يتعارض مع الادعاءات الرسمية في إيران عن مقتل 5 أشخاص نتيجة الهجوم.

كما قدمت المصادر تفاصيل عن الدقائق التي سبقت الهجوم الإسرائيلي: قبل خمس دقائق من الموجة الأولى من الهجوم، تم اختراق أنظمة الرادار في عدة أماكن في إيران، وتم تجميد شاشات هذه الرادارات، مما أدى إلى الغاء إمكانية تتبع الأهداف.

بالإضافة إلى ذلك، كانت منظومات الدفاع المتقدمة، بما في ذلك نظام إس-300 والأنظمة المشابهة، من بين الأهداف التي تم تدميرها أو تعرضها لأضرار بالغة في الهجوم.

وعلى هذه الخلفية، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن "طهران ستستخدم كل الأدوات المتاحة للرد على الهجوم الإسرائيلي".