دبلوماسي إسرائيلي كبيرلـ i24NEWSعن المفاوضات: "هناك تطور إيجابي..ليس أكثر من ذلك"

أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم السبت، تعليماته لرئيس الموساد ديدي برنياع، ورئيس الشاباك رونين بار، واللواء (احتياط) نيتسان ألون، والمستشار السياسي أوفير فالك، بالسفر إلى الدوحة، بهدف مواصلة الجهود لتسوية الأزمة بين إسرائيل وحماس.

وقد تم إصدار التعليمات في نهاية مناقشة تقييم الوضع بشأن هذه القضية، مع وزير الأمن يسرائيل كاتس، ورؤساء المؤسسة الأمنية، والوسطاء نيابة عن الإدارتين الأميركية المنتهية ولايتها والقادمة. . وفي هذه الأثناء، أوضح مسؤول سياسي كبير لـi24NEWS أن هذا "تطور إيجابي. ليس أكثر من ذلك".

ورحبت مقرات عائلات الرهائن بالقرار: "يجب ألا تفوتوا هذه الفرصة. تحركوا حتى يخرج الدخان الأبيض وعدوا إلى دياركم بالخبر الذي طال انتظاره: اتفاق يضمن عودة جميع المخطوفين، حتى ذويهم". والأخير هو منح الأحياء حق إعادة التأهيل والموتى حق الدفن اللائق في بلادهم".

وقال مصدر مطلع لـi24NEWS: "تم إطلاع إدارة بايدن على تفاصيل اجتماع مبعوث ترامب في إسرائيل. تعمل الإدارتان معًا بشكل وثيق". وأضاف المصدر أنه في نهاية اللقاء، عقدت مكالمة هاتفية أيضًا بين رئيس الوزراء ومبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف ومبعوث بايدن بريت ماكجورك. وفي وقت لاحق، علمت i24NEWS أن ويتكوف غادر إسرائيل إلى قطر من أجل تولي جزء في المحادثات.

وفي وقت سابق، التقى بنيامين نتنياهو في القدس مع فيتكوف، الذي وصل في زيارة مفاجئة إلى إسرائيل، بعد مشاركته في الأيام الأخيرة في قطر في المفاوضات لإعادة الرهائن. وشارك ويتكوف في المحادثات في قطر ليظهر لحماس أن هناك خطا موحدا بين إدارتي بايدن وترامب. وترى عدة مصادر أن حضور إدارة ترامب في المحادثات قد يؤثر على موقف حماس، ويقودها إلى التوصل إلى صفقة. وأكدت مصادر لـi24NEWS أن هناك تقدم بطيئ في المفاوضات.

في هذه الأثناء، نقلت صحيفة "الشرق" السعودية عن مصدر في حماس أن "مرونة حماس في المفاوضات فاجأت الوفد الإسرائيلي". ورأى المصدر أن "حماس أبدت مرونة كبيرة فاجأت الوفد الإسرائيلي، بموافقتها على تقديم قائمة بأسماء الأسرى الأحياء في المرحلة الأولى، وإضافة 11 أسيراً إلى القائمة".

كما أفادت التقارير أن حماس "أبدت مرونة بشأن عدم فتح معبر رفح، وتواجد قوات إسرائيلية على محور نتساريم، لكن كل هذا سيكون بضمان عودة النازحين من غزة عبر نقطة تفتيش إلكترونية مزودة بكاميرات". في بداية المرحلة الأولى (التي ستستمر من ستة إلى ثمانية أسابيع)، أضاف المصدر أن الجانبين اتفقا على الخطوط العامة للمرحلة الثانية، وأرجآ النقاط الخلافية لمناقشتها خلال تنفيذ البنود. من المرحلة الأولى.

في الوقت نفسه، هاجمت عيناف تسنغاوكر، والدة ماتان تسنغاوكر الذي اختطف في غزة، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عندما أصدرت بيانا قبل المظاهرة الرئيسية في ساحة الخاطفين في تل أبيب: "قال إن الوقت قد حان لإطلاق سراح المختطفين". "يحاول إرجاع الجميع، لكنه حتى الآن يرفض القيام بالشيء الوحيد الذي سيعيد الجميع". وهو إنهاء الحرب.