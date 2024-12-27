الولايات المتحدة متفائلة بشأن الإفراج الوشيك عن الرهائن الإسرائيليين لدى حماس

أبدت الإدارة الأميركية تفاؤلها بإمكانية التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، أو على الأقل مرحلة أولى، قبل تولي دونالد ترامب منصبه. وقال مسؤولون أمريكيون للعائلات: "هناك مؤشرات على التقارب، ولا تزال هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن".

وبعد 448 يوما من الأسر في غزة، لا تزال المفاوضات من أجل إطلاق سراح الرهائن الإسرائيلين على حماس، أحياء وأموات، في طريق مسدود. وتشير مصادر إسرائيلية إلى أنه “على حماس أن تتخذ قرارا وتمهد الطريق للاتفاق”، فيما لم تقدم الحركة بعد قائمة الأسرى.

ولا يبدو أن تعليقات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي اتهم فيها حماس بالتراجع عن الاتفاقات المبرمة بالفعل، تثير قلق واشنطن. وتوضح المصادر الأميركية: "نحن نتفهم القيود التي يواجهها رئيس الوزراء الإسرائيلي والتي تجبره على التعبير عن نفسه بهذه الطريقة".

وأطلقت والدة الرهينة ماتان، إيناف تزانغوكر حملة تمويل جماعي لدعم معركتها. تقول بحزن: "أسمع طوربيدات رئيس الوزراء وتصريحات وزرائه، الذين لا يشكل متان والرهائن الآخرون الأولوية بالنسبة لهم". "أنا غاضب وقلق، إنهم يلعبون بحياة ابني. المواطنون الإسرائيليون أصبحوا أدوات سياسية"، وتابعت"أتخيل لقاءات لم الشمل هذه كل مساء قبل النوم وكل صباح عندما أستيقظ". "معرفة أنه على قيد الحياة ويعرف ما تفعله والدته من أجله هو نوري في هذا الوقت المظلم."