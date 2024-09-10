الجيش الإسرائيلي ينشر نتائج التحقيق بمقتل الناشطة الأمريكية التركية:"أصيبت برصاصة غير مباشرة للقوات الإسرائيلية"

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اليوم أن الحدث الذي قتلت فيه الناشطة الأمريكية من أصول تركية ايسنور آزجي ايجي عند مفترق بيتا قرب نابلس، تم التحقيق فيه من قبل القادة العسكريين.

وأفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن يتضح من المعطيات أنه من المحتمل جدًا أن "تكون المدنية قد أصيبت نتيجة إطلاق نار غير مباشر وغير مقصود من قوة إسرائيلية، والتي كانت تستهدف محرضًا مركزيًا". وذكر البيان أن "الحادث وقع خلال تجمع عنيف لعشرات المشتبه الفلسطينيين والذين أحرقوا إطارات وألقوا الحجارة تجاه القوات في مفترق بيتا".

في أعقاب الحادث، تم فتح تحقيق من قبل شرطة التحقيق العسكرية (ميتساح)، وبعد الانتهاء منه سيتم تحويل النتائج إلى مكتب المدعي العام العسكري لفحصها. وقدمت إسرائيل طلبها لإجراء تشريح للجثة. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن "الجيش الإسرائيلي يأسف على وفاة المواطنة أزجي ايجي".

ويشار إلى أن وكالة الأنباء الفلسطينية أفادت الجمعة الماضية أن الناشط المؤيد للفلسطينيين التي حمل الجنسية الأمريكية توفيت بعد إصابتها برصاصة في رأسها بنيران الجيش الإسرائيلي. وذكر الجيش الإسرائيلي في حينه إن ظروف وفاة ايجي قيد التحقيق.