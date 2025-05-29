خبير عسكري مصري :"التغييرات في الشرق الأوسط سلبية تجاه إسرائيل"

على خلفية تطور الحرب في غزة وبنفس الوقت إمكانية حدوث انفراجة في المفاوضات بين إسرائيل وحماس والتغييرات المستقبلية للحرب على الواقع في الشرق الأوسط، أشار الخبير العسكري المصري العميد سمير راغب إلى أن "التغييرات في الشرق الأوسط سلبية تجاه إسرائيل" وقال إن "الشارع العربي يرفض ممارسات إسرائيل وكسبه يحتاج الى حل القضية الفلسطينية". لمتابعة تصريحه كاملا في الفيديو.

وصرح راغب خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي تقدمه لورين وهبي إلى أن "نتنياهو يتحدث عن تغيير خريطة الشرق الأوسط، لكنه لم يغير سوى غزة، وهي ليست الشرق الأوسط، وواقعيا لكل دولة حساباتها ، قضية فلسطين هي الأولى خارجيا لكن لكل دولة قضاياها، وتدير علاقاتها مع الدول بموجب حساباتها الخاصة، الجميع يعمل من أجل غزة ويتمنى حل القضية ، لكن تكلفة ذلك ليس الجميع قادر على دفعها والتي تتمثل بالضغط على إسرائيل وأمريكا، وهذا لا يحدث,

ما يتغير في الشرق الأوسط سلبي تجاه إسرائيل ، وهو الشارع الذي لم يشهد صبرا وشاتيلا ولا قانا، يشاهد المشاهد عن غزة وسيعيش 50 حتى 60 عاما وهو يكره إسرائيل، وهذا ضد الفكرة التي يروج لها نتنياهو التي تتعلق بدمج إسرائيل في المنطقة والتطبيع، الشارع العربي هو الأساس وهو يرفض ممارسات إسرائيل، وكسبه يحتاج الى حل القضية الفلسطينية وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني".

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