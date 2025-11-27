الحملة العسكرية في لبنان لا تزال مطروحة: النقاش في ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية

عام على وقف إطلاق النار في الشمال: عُقد نقاش في ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية مساء اليوم (الخميس) حول ملف الجبهة في لبنان. يأتي هذا النقاش في ظل استمرار ما تعتبره اسرائيل بانتهاكات حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار، ومحاولاته الحثيثة للتسلح وإعادة بناء قوته.

خلال النقاش، تلقى عدد من الوزراء الكبار، بمن فيهم وزير الأمن كاتس ورؤساء جهاز الأمن، استعراضًا حول حجم تعزيز قوة التنظيم وإجراءات الإحباط حتى الآن. الخلاصة حتى الآن – ضوء أخضر من واشنطن للاستمرار في إجراءات التطبيق، بما في ذلك بعد العملية الاستثنائية الأسبوع الماضي التي تم فيها اغتيال رئيس أركان حزب الله في الضاحية ببيروت.

مصادر في البيت الأبيض تقول لـ i24NEWS: "ندعم الجهود لنزع سلاح حزب الله وجهات غير سياسية أخرى. هذه الخطوات حاسمة لضمان السلام والاستقرار في لبنان وفي عموم المنطقة". كما يضيف نفس المصادر رسالة واضحة لحكومة لبنان بهذه اللغة: "على الجيش اللبناني تنفيذ الخطة بالكامل الآن وفقًا لاتفاق وقف إطلاق النار".

الأمور واضحة، وفي إسرائيل ينوون الاستمرار في الضربات ما دامت هناك حاجة، بينما خيار الحملة العسكرية ما زال مطروحاً على الطاولة في الوقت الحالي، بالتوازي مع الجهود الدبلوماسية التي لم تثمر حتى الآن.