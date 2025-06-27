مصر: حادث مروري بدلتا مصر يودي بحياة 19 شخصاً

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ذكرت مصادر أمنية ومحلية مصرية، اليوم الجمعة، أن "19 شخصاً لقوا مصرعهم وأصيب ثلاثة آخرون في حادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل، وميكروباص على الطريق الإقليمي بنطاق مركز أشمون في محافظة المنوفية بدلتا مصر".

وأضافت المصادر أن الضحايا هم 18 فتاة وسائقاً، وتم نقلهم هم والمصابين إلى مستشفيات، وجار التحقيق في الواقعة.