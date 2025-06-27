مصر: حادث مروري بدلتا مصر يودي بحياة 19 شخصاً

أضافت المصادر أن الضحايا هم 18 فتاة وسائقاً، وتم نقلهم هم والمصابين إلى مستشفيات، وجار التحقيق في الواقعة.

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يحاول الشباب تسلق جدار سياج خط السكة الحديدية لمشاهدة رافعة يتم نشرها لرفع قطار خرج عن مساره في موقع حادث السكة الحديدية في مدينة قليوب بمحافظة قليوب، في منطقة دلتا النيل في مصر شمال العاصمة في 7 مارس 2023.
يحاول الشباب تسلق جدار سياج خط السكة الحديدية لمشاهدة رافعة يتم نشرها لرفع قطار خرج عن مساره في موقع حادث السكة الحديدية في مدينة قليوب بمحافظة قليوب، في منطقة دلتا النيل في مصر شمال العاصمة في 7 مارس 2023.Khaled DESOUKI / AFP

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ذكرت مصادر أمنية ومحلية مصرية، اليوم الجمعة، أن "19 شخصاً لقوا مصرعهم وأصيب ثلاثة آخرون في حادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل، وميكروباص على الطريق الإقليمي بنطاق مركز أشمون في محافظة المنوفية بدلتا مصر".

وأضافت المصادر أن الضحايا هم 18 فتاة وسائقاً، وتم نقلهم هم والمصابين إلى مستشفيات، وجار التحقيق في الواقعة.

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