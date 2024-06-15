أول لقاء بين الرئيس الجزائري ونظيره الإماراتي على هامش قمة السبع في إيطاليا

من دون ترتيب مسبق، جرى أمس الجمعة أول لقاء وحديث مباشر بين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والرئيس الإماراتي محمد بن زايد، على هامش اجتماع قمة السبع في إيطاليا.

وجاء اللقاء بعد فترة طويلة من توتر العلاقات بين البلدين، واتهامات غير مباشرة كانت قد وجهتها الجزائر إلى أبوظبي باستهداف أمنها القومي والإقليمي.

وظهر بن زايد وهو يتوجه إلى حيث كان يجلس الرئيس تبون إلى الطاولة المستديرة قبيل بدء اجتماع القادة في قمة السبع، حيث تحدثا لفترة، قبل أن يدور بينهما حديث ثانٍ بعد الاجتماع دون الكشف عن تفاصيل المحادثات الجانبية.

وبرز في المشهد العاهل الأردني عبد الله الثاني في الحديث الأول، ما يعطي انطباعاً بدور ما للملك الأردني في تحقيق هذا اللقاء بين تبون وبن زايد، بخلاف محاولة فاشلة أولى للقاء بين الرجلين على هامش منتدى سان بطرسبرغ في روسيا في يوليو/ تموز 2023.

ويُعَدّ لقاء الجمعة في باري الإيطالية خطوة من الممكن أن تخفف من حدة الفتور والتوتر الذي يطبع العلاقات بين البلدين، منذ اعتلاء الرئيس تبون سدة الحكم في الجزائر.

وساءت العلاقات بين الجزائر وأبوظبي خريف عام 2020، عندما أدلى الرئيس تبون بتصريح مثير للجدل خلال حوار تلفزيوني وصف فيه اتفاقات التطبيع الثلاثي بين الإمارات والمغرب والبحرين، مع إسرائيل بأنه "هرولة". وكان لافتاً إحجام الرئيس الجزائري عن زيارة الإمارات، خلال جولة خليجية كانت قد شملت في مارس/ آذار 2022 كلاً من قطر والكويت، وزار قبلها الرياض.