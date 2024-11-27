عشرات العبوات الناسفة والأسلحة المتقدمة: إحباط محاولة تهريب أسلحة متقدمة من إيران إلى الضفة الغربية

أعلن الشاباك والجيش الإسرائيلي اليوم (الأربعاء) أنه في إطار عملية مشتركة، تم ضبط أسلحة مصدرها إيران، كانت مخصصة لمسلحين من منطقة جنين. وفي وقت لاحق، تم الكشف عن مكان آخر دُفنت فيه معظم الشحنة. ومن وسائل القتال تم ضبط صواريخ وعبوات الليماجو القوية بمختلف أنواعها، وبعضها مزود بأنظمة تشغيل لاسلكية، والقنابل وقاذفات الهاون، وبنادق القنص وغيرها من وسائل الحرب.

ومن بين الأسلحة والوسائل القتالية التي تم العثور عليها - 40 عبوة كاليماجور كبيرة، و33 عبوة كاليماجور إضافية ولكن من إنتاج ذاتي وأنظمة تشغيل لاسلكية لها. بالإضافة إلى ذلك، ضبطت ستة مدافع آر بي جي-7، وثلاثة صواريخ 107 ملم، و24 صاروخ آر بي جي-18 + آر بي جي 22، وبرميلي هاون عيار 60 ملم.

תקשורת שב"כ

بالإضافة إلى ذلك، تم العثور على ستة بنادق طويلة من طراز M16 وبنادق M4-1 مع مخازن رصاص. كما تم العثور على سبع بنادق قنص من طراز Hunter و37 مسدسًا من طراز Glock وXD-9.

Shin Bet Spokesperson

Shin Bet Spokesperson

تم إرسال هذه الأسلحة من قبل الفرقة 4000 - قسم العمليات الخاصة في منظمة استخبارات الحرس الثوري الإيراني - بقيادة جواد غفاري، بالإضافة إلى وحدة العمليات الخاصة التابعة لفيلق القدس على الأراضي السورية (18840) والتي تخضع للقيادة رئيس الوحدة 840 أصغر باقري.

social networks

إلى جانب ذلك، أدركت المؤسسة الأمنية في الأشهر الأخيرة أن مسؤولي الأمن الإيرانيين يحاولون العودة وتهريب أسلحة متطورة إلى إسرائيل، متجهة إلى أراضي الضفة الغربية. وذكر الجيش الإسرائيلي والشاباك أيضًا أن الأسلحة المضبوطة هي جزء من حملة إيرانية مستمرة لزعزعة الاستقرار الأمني في المنطقة، من خلال تسليح خلايا مسلحة في الضفة الغربية، هدفها تنفيذ هجمات ضد المواطنين الإسرائيليين وقوات الجيش الإسرائيلي.