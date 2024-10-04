تقرير: جثمان حسن نصرالله دفن مؤقتا في مكان سري

قال مصدر مقرب من حزب الله، اليوم (الجمعة)، لصحيفة "عرب نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية والتي تصدر في الرياض بالمملكة العربية السعودية، إن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، دُفن مؤقتاً في مكان سري, جاءت هذه الخطوة بسبب المخاوف من أن تهاجم إسرائيل الجنازة التي من المتوقع أن تكون كبيرة.

وذكر المصدر أن: "حسن نصرالله دفن مؤقتا، لحين أن تسمح الظروف بإقامة جنازة شعبية". وأضاف أنه لا يمكن إقامة جنازة عامة "خوفا من التهديدات الإسرائيلية باستهداف المشيعين ومكان دفنه". تجدر الإشارة إلى أن شعائر المسلمين الشيعة تسمح بمثل هذا الدفن المؤقت، عندما تمنع الظروف إقامة جنازة مناسبة، أو في حالة لا يمكن فيها دفن الميت في المكان الذي أراده.

وقال المصدر إن حزب الله حاول الحصول على ضمانات من الولايات المتحدة، من خلال وسطاء، بأن إسرائيل لن تهاجم الجنازة - لكنهم لم ينجحوا بالحصول عليها.