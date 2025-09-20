عائلات الأطفال المختطفين تنتقد نتنياهو: "إنه يأمر عمدًا بقتل مواطنيه"

قد يعجبك أيضًا -

أصدرت عائلات الأطفال المختطفين بيانًا، اليوم السبت، من أمام منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامينة نتنياهو في القدس، واتهمت عيناف تسنغاوكر، والدة ماتان المختطف في غزة، نتنياهو بـ"الأمر عمدًا بقتل مواطنيه"وقالت "رئيس الوزراء الرجل الذي قرر استغلال وطنية جنودنا لتحقيق قضيته السياسية الكبرى، نتنياهو يعلم جيدًا مثلنا خطورة احتلال غزة على الأطفال والجنود المختطفين، وقرر عمدًا أن يأمر بقتل مواطنيه. دماء أطفالنا بالنسبة له أداة سياسية للتمسك بالكرسي. لأنه طالما استمرت الحرب، يبقى لنتنياهو حكومة، وإذا لم ننتفض ضده، فسيعلن علينا حربًا أبدية".

وأضافت "سيُذكر نتنياهو للأبد كقاتلٍ من أجل الحفاظ على السلطة! أخاطب شعب إسرائيل، هذه الحرب لن تنتهي إلا بنضالٍ شعبي. أنا هنا، وصلتُ إلى منزل ملاك موتي الشخصي - وحان الوقت ليلحق به شعب إسرائيل أيضًا. حربٌ على المخطوفين والجنود - بدأت عملية "مركفوت الشعب" في القدس هذا الأسبوع".

وأكدت على أن "هذه حربٌ على المخطوفين والجنود. حان وقت النزول إلى الشوارع. هيا بنا. هذه معركة من أجل حياتنا جميعًا"، وأضافت "يرسل نتنياهو جنودًا لقتل إخوانهم الأسرى من أجل الحفاظ على حكمه! رجل واحد انحرف عن المسار يقرر بمفرده مصير بلد بأكمله، ويتصرف ضد المصلحة الإسرائيلية وضد إرادة الشعب. لقد قرر بمفرده عملية الاغتيال الفاشلة في الدوحة، والتي كان هدفها الوحيد إحباط عودة ابني وإطالة أمد الحرب! والآن، يرسل اليهود لقتل يهود آخرين للحفاظ على حكمه!".

وتوجهت إلى رئيس الأركان إيال زامير قائلة: "أي نوع من القادة أنت؟ جندي نتنياهو الذي يرسل مرؤوسيه إلى فخاخ الموت؟ أنت تعلم أن المناورة في غزة ستؤدي إلى قتل الرهائن والجنود، وتعلم أنه يمكن التوصل إلى اتفاق شامل وإنهاء الحرب. ومن بين جميع الجنود الذين يتم إرسالهم إلى الجبهة، أتوسل إليكم - اعتنوا بأنفسكم، وتأكدوا من أن عملكم التالي لا يعرض الرهائن للخطر، ولا تدخلوا مدينة غزة دون إجابات واضحة، إذا لزم الأمر من رئيس الأركان. الضغط العسكري سيعيد بعضكم إلى التوابيت ويقتل أطفالنا، لمجرد الاحتفاظ بكرسي واحد".

وقال زامير حايمي، والد طال حايمي: "لقد قتل نتنياهو بالفعل 42 رهينة بعد قرار الضغط العسكري بدلاً من الذهاب إلى اتفاق شامل وإنهاء الحرب. منذ الأيام الأولى للحرب، طالبت حماس بإنهاء الحرب مقابل إعادة جميع الرهائن. نتنياهو، الرافض، اختار إحباط كل فرصة لإعادة الرهائن إلينا، ففرّق شمل العائلات وقرر التخلي عن مواطنيه ليموتوا جوعًا في أسر حماس. يستخدم مواطنيه كدروع بشرية، وأصبح شعب إسرائيل ضحية رئيس الوزراء. هذا هو إرث نتنياهو. نورٌ للأمم، نورٌ للجثث. ستُلطخ أيدي كل وزير صامت في وجه الجريمة التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية بحق مواطنيها بدماء الرهائن والجنود. سيتحمل أحفادكم فشلكم.

ودعت فيكي كوهين، والدة الجندي نمرود كوهين، الجمهور إلى النزول إلى الشوارع قائلةً: "يا شعب إسرائيل، انزلوا إلى الشوارع - أمام عربات جدعون - انزلوا إلى عربات الشعب ضد نتنياهو. قاتلوا وقاتلوا حتى تتوقف الحرب. في إطار القانون، لكن عصر التهذيب قد ولى. التهذيب لا يفيد، فلنكن فظّين حتى نوقف الموت!" نتنياهو لا يفهم إلا القوة، ولن يتمكن من إنهاء الحرب وإعادة الجميع إلى ديارهم باتفاق شامل إلا جمهور غفير! هيا بنا. اخرجوا من بيوتكم!