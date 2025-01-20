الحوثيون: "خططنا لإرسال مئات الآلاف من المقاتلين إلى إسرائيل"

تحدث زعيم الحوثيين عبد الملك بدر الدين الحوثي، اليوم (الاثنين)، عقب دخول وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ. وكشف خلال الكلمة: "كنا مستعدين لتجهيز مئات الآلاف للقتال إلى جانب الشعب الفلسطيني، لكن الظروف الجيوسياسية لم تسمح بذلك - لم توافق الحكومات على فتح طرق برية آمنة للوصول والمشاركة في المعركة مع الشعب الفلسطيني في غزة."

وبحسب قوله فإن الجماعة المسلحة تتابع الآن مراحل تنفيذ الاتفاق. وهدد القيادي الحوثي: "مستعدون لأي مرحلة يعود فيها العدو الإسرائيلي إلى التصعيد وانتهاك الاتفاق". "نحن في حالة تأهب دائم وأيدينا على الزناد. تجديد نشاطنا مرتبط بدرجة التزام العدو"

AP

وزعم القيادي الحوثي أن "جبهات الدعم اتحدت في موقفها وشكلت علامة فارقة في تاريخ الصراع مع العدو". وأضاف أن الجماعة تلقت تهديدات من الأميركيين عقب هجمات إيلات، لكن على حد قوله "واصلنا عملنا وأكدنا على ثبات موقفنا".

وبحسب الجيش الإسرائيلي، أطلق الحوثيون حتى الآن نحو 40 صاروخاً باليستياً باتجاه إسرائيل، اعترض الجيش الإسرائيلي معظمها وأكثر من 300 طائرة بدون طيار، اعترضت الإجراءات الدفاعية المختلفة أكثر من 100 منها. .