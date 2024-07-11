بعد أكثر من عام: الشرطة الإسرائيلية تحل لغز جريمة قتل حارس رئيس بلدية مدينة الطيبة (مرفق فيديو اعتقال المشتبهين)

أعلنت الشرطة الإسرائيلية صباح اليوم (الخميس) أنها حلت قضية مقتل الحارس الأمني لرئيس بلدية الطيبة أدير غانم الذي قُتل في ابريل/نيسان 2023 خارج منزل رئيس البلدية بوسط إسرائيل- وأنها قدمت مذكرة للنيابة ضد المشتبه بهم تمهيدا لتقديم لائحة اتهام ضدهم. وقبل نحو أسبوعين، تم اعتقال مشتبهين اثنين في مدينة نابلس في الضفة الغربية، بعد عام من التحقيقات المتسارعة التي تجريها دائرة التحقيقات المركزية "اليمار" مع جهاز الأمن العام (الشاباك).

🎥: الناطقة باسم الشرطة

وقالت الشرطة إنه مع تطور التحقيق، تمكنت وحدة التحقيقات المركزية من الكشف عن هوية المشتبه بهم، أثناء محاولتها تحديد مكانهم أثناء فرارهم وتحركهم المستمر في الضفة الغربية. ويشار الى أن الوحدة 33 في لاهاف 433 اعتقلت المشتبهين، وتم تحويلهما إلى مكاتب قسم شرطة اليمار للتحقيق معهم. واعتقل المحققون متهم ثالث متورط بالجريمة، لكنه من سكان الطيبة، والذي كان قاصرا عند وقوع الجريمة.

وكشفت تفاصيل التحقيق أن المشتبه فيهما وصلا إلى مكان الحدث بمركبة المشتبه به الثالث التي حملت لوحات تعريفية مسروقة. توقفت السيارة بالقرب من منزل رئيس البلدية وعندما اقترب منهم الضحية غانم، أطلقوا النار عليه من مسافة قصيرة. وتمكن المجني عليه من التراجع للوراء، إلا أن أحد المتورطين خرج من السيارة واقترب منه، فيما قام المتورط الآخر، الذي خرج من السيارة أيضا، بسرقة مسدس الضحية. وتم نقل الضحية من مكان الحادث لتلقي العلاج الطبي، لكنه توفي لاحقا متأثرا بجراحه.

ومدد اعتقال المشتبه بهم بين الحين والآخر وفقا لاحتياجات التحقيق ونتائجه، واليوم قدمت مذكرة للنيابة ضدهم بشأن النية لتقديم لائحة اتهام ضدهم مع طلب استمرار اعتقالهم حتى نهاية الإجراءات القانونية.

ويشار الى أن غانم، حارس أمن رئيس بلدية الطيبة، قتل في نيسان/ابريل 2023، أثناء عمله. عشية جريمة القتل، وصل مسلحون إلى منزل رئيس بلدية شعاع منصور مصاروة، خلال عيد الفطر، وبحسب تقارير شهود عيان وسكان تواجدوا هناك، أطلق المشتبه بهم النار على غانم الذي توجه نحوهم. . بالإضافة إلى ذلك، وقبل حوالي شهر من الحدث، أطلق مجهولون النار على المنزل.

وفي نهاية حزيران/يونيو، سمح بالنشر أن المشتبه بهما المتورطين - من سكان المدينة - فرا إلى أراضي الضفة الغربية هربا من العدالة. وبإجراء تحقيقات مكثفة أجرتها الشرطة، تم الكشف عن هوية المشتبه بهم، فيما تم محاولة تحديد مكانهم أثناء هروبهم.

في نهاية التحقيق السري، تمكنت الوحدة المركزية في منطقة المركز من تحديد مكان المشتبه بهما في جريمة قتل حارس أمن رئيس بلدية الطيبة صباح يوم (الثلاثاء) في نابلس. وفي نشاط عملياتي محدد، تم اعتقالهم وإحالتهم للاستجواب.