جندي احتياط وناشط اجتماعي ومقرب من نوعا ارغماني: الإسرائيلي المتهم بالتجسس لصالح ايران | أبرز المعلومات عنه

أثارت لائحة الاتهام التي قدمت اليوم (الأحد)، موجة من ردود الفعل بين المحيطين بدورون بوخوبزا المتهم بالتجسس لصالح إيران بعد اتصاله بعميل إيراني وعرض عليه القيام بمهام له مقابل أجر.

بوخوبزا، الذي كان صديقًا مقربًا للناجية من الأسر نوعا أرغماني والمختطف أفيناتان أور، أنهى مؤخرًا خدمة الاحتياط في الجيش الإسرائيلي. وقال صديق الطفولة للمتهم لـ i24NEWS إنه "كان شخصًا طبيعيا عمل على شبكات التواصل للترويج لإطلاق سراحهما، فوجئنا بصورة تامة بعد تلقينا النبأ، حتى الآن لا أصدق ولا أستطيع استيعاب الأمر".

وروى صيق دورون بوخوبزا في العمل في "حيفا للكيميائيات" لمراسل قناتنا العبرية ارنولد نتييف "هو متزوج وأنهى مؤخرا خدمة الاحتياط كمقاتل. هو يميني بآراءه. جميعنا فوجئنا بعد سماعنا الخبر، لا زلنا مذهولين. لا نعرف أن نوضح كيف جرى هذا، كان لطيفا مع جميع العاملين وخسار، هو آخر من نتوقع أن يقوم بذلك".

Moshe Shai/Flash 90

وكما أفدنا، فقد تم اعتقال بوخوبزا الشهر الماضي بعد ظهور أخبار ضده مفادها أنه على اتصال مع عملاء من المخابرات الإيرانية، وقام بعدة مهام أمنية لهم. ومن بين المهام تصوير المرافق ونقل المعلومات عنها. وقدم مكتب المدعي العام لائحة اتهام ضده في بوخوبزا، نسبت إليه جرائم الاتصال بعميل أجنبي ونقل معلومات إلى العدو.