غضب في الليكود على نتنياهو: "يوجد لترامب مساحة إدارة واسعة جدًا"

لحظات قبيل التصويت في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وزراء الحزب قلقون من الاقتراح الذي "سيمهد الطريق لإقامة دولة فلسطينية" • نتنياهو رد: "حتى بعد خطاب بار إيلان تحت إدارة أوباما، الأمور لم تحدث"

i24NEWS
دقيقة 1
وزراء الحكومة في نقاش بالكنيست: جدعون ساعر، بتسلئيل سموتريتش، ياريف ليفين، بنيامين نتنياهو، يسرائيل كاتس، إيلي كوهين، ميري ريغيفYonatan Zindel/Flash 90

أفاد المراسل السياسي لقناة i24NEWS العبرية، نداف إليميلخ، نشر مساء اليوم (الاثنين)  حول انتقادات سُمعت بين وزراء في الليكود ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو عشية التصويت الليلة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

في الواقع، يقول الوزراء إن "هذا ليس اقتراحًا آخر" – إذ يضع الأمريكيون هذا الاقتراح الذي "سيقود إلى إقامة دولة فلسطينية" في حكومة يمين. "لقد منحنا ترامب مساحة إدارة واسعة جدًا".

رغم مشروع أميركي معدل.. جدل كبير داخل إسرائيل ونتنياهو يجدد رفضه لقيام الدولة الفلسطينية

في غضون ذلك، حاول نتنياهو تهدئة الوزراء وأعطى انطباعًا بتخفيف الحدث: "حتى بعد خطاب بار إيلان أمام أوباما، الأمور لم تحدث. من سيقرر إذا كانوا قد قاموا بإصلاحات؟". أي أن هذه أمور ستستغرق وقتًا.

