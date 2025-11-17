غضب في الليكود على نتنياهو: "يوجد لترامب مساحة إدارة واسعة جدًا"

أفاد المراسل السياسي لقناة i24NEWS العبرية، نداف إليميلخ، نشر مساء اليوم (الاثنين) حول انتقادات سُمعت بين وزراء في الليكود ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو عشية التصويت الليلة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

في الواقع، يقول الوزراء إن "هذا ليس اقتراحًا آخر" – إذ يضع الأمريكيون هذا الاقتراح الذي "سيقود إلى إقامة دولة فلسطينية" في حكومة يمين. "لقد منحنا ترامب مساحة إدارة واسعة جدًا".

في غضون ذلك، حاول نتنياهو تهدئة الوزراء وأعطى انطباعًا بتخفيف الحدث: "حتى بعد خطاب بار إيلان أمام أوباما، الأمور لم تحدث. من سيقرر إذا كانوا قد قاموا بإصلاحات؟". أي أن هذه أمور ستستغرق وقتًا.