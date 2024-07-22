الكشف عن ملابسات مقتل السجان الإسرائيلي الغامضة والمشتبه الرئيسي بالجريمة

سمح بالنشر اليوم (الاثنين) أن جهاز الشاباك والشرطة الإسرائيلية اعتقلا المشتبه به في جريمة قتل السجان يوحاي أفني، التي وقعت قبل نحو أسبوعين في مستوطنة جيفون الجديدة، المشتبه اعتقل قبل أسبوع ونصف، بعد يومين منن العثور على جثمان يوحاي، وتم تمديد اعتقاله في المحكمة العسكرية، ولا التحقيق الذي يديره الشاباك بالتعاون مع الوحدة المركزية في منطقة القدس مستمرا.

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية والشاباك، بالتعاون مع الجيش الإسرائيلي، المشتبه به في جريمة القتل – إبراهيم منصور، فلسطيني في العشرينات من عمره، من سكان قرية بيدو. وجاء في الإعلان: "في 8 يوليو 2024، تم العثور على الراحل يوحاي ميتًا في مقر إقامته في غفعون الجديدة مصابًا بعدة طعنات في جسده. وتم استدعاء قوات الشرطة في منطقة القدس إلى مكان الحادث إلى جانب أجهزة الطوارئ والإنقاذ. ومن المجموعة الأولية للنتائج في مكان الحادث، نشأت شبهة القتل. وفي أعقاب الحادث، تم تشكيل فريق تحقيق مشترك للوحدة المركزية لشرطة منطقة القدس وجهاز الأمن العام- الشاباك والتي نجحت بالكشف عن هوية المشتبه".

من جانبه أشاد مفوض السجون كوبي يعقوبي بنشاط الشرطة والشاباك السريع الذي أدى لاعتقال المشتبه بقتل يوحاي افني، وقال إنه تحدث مع عائلته وتم إبلاغهم أيضا من قبل الجهات المختصة بتفاصيل الجريمة، وقال إن المشتبه "ينتمي لحماس وإنه نفذ الجريمة بوحشية" وذكر البيان انه تم تمديد اعتقال المشتبه حتى 29.7.

وفي بيان عائلته ذكر أن المشتبه يدعم حماس وداعش وإنه "يمتلك خلفية أمنية. دخل القاتل ليلة 7/7/24 الى شقة يوحاي وقتله بصورة وحشية وطعنه عشرات المرات في كل أنحاء جسده، وقام بحرق الجثة والشقة، وبعد ذلك قام بإغلاق الشقة" وذكروا ان الجريمة على خلفية قومية.