"حكومة الشرع مهدت الدخول الإسرائيلي لمناطق بسوريا بعد تجريد السكان من أسلحتهم" و"تركيا احتلال جديد لسوريا"

بعد الأحداث في كويا ومقتل سبعة سوريين خلال اشتباك بين الجيش الإسرائيلي في قرية كويا جنوب سوريا، حيث أفادت بيانات رسمية سورية أن الشبان حاولوا الدفاع عن القرية، في حين اتهم الجيش الإسرائيلي هذه المجموعة بأنها جماعة متطرفة تنتمي الى داعش علق الصحافي الصحافي من الجولان على الحدث وقال إن "حكومة الشرع مهدت الدخول الإسرائيلي الى مناطق في سوريا بعد تجريد السكان من أسلحتهم"، وكما علق على الدور التركي وقال "تركيا احتلال جديد لسوريا وهي من تسير حكومة الشرع". لمشاهدة المزيد من مداخلته

وقال فرحات خلال مداخلة له على شاشتنا :"التصريحات والخطابات الرسمية هي أقصى حد يمكن أن تتحدث عنها الحكومة السورية ردا على التوغلات الإسرائيلية ، وما جرى في كويا يمكن أن يكون بداية لما يمكن أن يكون رد شعبي، خاصة أن الشرع أراد إخلاء المنطقة بكاملها من السلاح، حيث قام بتجريد السكان من السلاح قدر المستطاع ، حارب مجموعات أحمد العودة جنوب سوريا وحاول سحب كامل سلاحهم ، سحب كل السلاح الثقيل من المنطقة الجنوبية حتى لا يكون هناك مواجهة مع إسرائيل، لذلك فإن حكومة الشرع مهدت لدخول إسرائيل لمناطق في سوريا".

وبخصوص التواجد التركي في سوريا :"تركيا تحتل أضعاف ما احتلته إسرائيل في سوريا، وزاد هذا الاحتلال بعد سقوط النظام، تركيا تبني اليوم قواعد عسكرية في وسط سوريا وتعتبر من أكبر القواعد الخارجية لتركيا، تركيا تعتبر احتلال جديد لسوريا بكل مكوناته، اليوم المستشارين العسكريين هم من يسيرون الشرع ويوجهونه كيفما يريدون، الجماعات التركية والجماعات التي حاربت الى جانب الأتراك في الحرب السورية هم من يتصدرون".