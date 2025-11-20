"تنقصها قطع": خبراء يدّعون - هذه هي طائرات F-35 التي ستمتلكها السعودية

طائرات F-35 المقاتلة التي تخطط الولايات المتحدة لبيعها للسعودية ستكون أقل تطورًا من تلك التي تشغلها إسرائيل، وذلك بما يتماشى مع القانون الأمريكي الذي يضمن التفوق العسكري الإسرائيلي في المنطقة، بحسب ما أفادت وكالة "رويترز" صباح اليوم (الخميس) نقلاً عن مصادر أمريكية وخبراء أمنيين.

قال مسؤولون إن الطائرات السعودية ستفتقر إلى الميزات المتطورة التي يتمتع بها الأسطول الإسرائيلي، بما في ذلك أنظمة الأسلحة المتطورة ومعدات الحرب الإلكترونية. وتتمتع إسرائيل بحقوق فريدة في تعديل طائراتها من طراز F-35، بما في ذلك القدرة على دمج أنظمة أسلحتها الخاصة وإضافة قدرات تشويش الرادار وترقيات أخرى لا تتطلب موافقة الولايات المتحدة.

وأيضًا، حتى لو استلمت السعودية الطائرات، فمن غير المرجح أن تحصل على صاروخ AIM-260 التكتيكي المتقدم المشترك، وهو صاروخ جو-جو من الجيل التالي يجري تطويره لطائرات الجيل الخامس، وفقًا لدوغلاس بيركي، القائم بأعمال مدير معهد ميتشل لدراسات الطيران. ويمثل مدى الصاروخ، الذي يزيد عن 120 ميلًا (حوالي 193 كيلومترًا)، أكثر تقنيات الصواريخ حساسية المرتبطة بمنصة F-35. ومن المرجح أن يُعرض الصاروخ على إسرائيل.

هذه الأمور تناقض ادعاءات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أدلى بها يوم الثلاثاء الماضي، عندما قال خلال تصريح أدلى به من البيت الأبيض إلى جانب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، إن الطائرات "ستكون مثل تلك التي بيعت لإسرائيل". الصفقة المحتملة تثير قلق كبار المسؤولين الأمنيين في إسرائيل، لأنها قد تضر بالتفوق الجوي الإسرائيلي في المنطقة.