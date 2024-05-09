افتتاح توسعة معبر الضفة الغربية لتسهيل حركة السير ودعم النمو العمراني

افتتح وزير الأمن يوآف غالانت، بالتعاون مع رئيس مجلس المنطقة، يوسي دغان، صباح اليوم (الخميس)، المسار الموسع عند معبر الضفة الغربية (الطريق رقم 5)، والذي من المتوقع أن يخفف بشكل كبير من الاختناقات المرورية التي يعاني منها السائقون يومياً. وقد بدأ العمل على المسار في نهاية شهر يوليو من العام الماضي بتكلفة تقديرية قدرها 15 مليون شيكل، لكن العملية الشاملة لتطوير المعبر الأمني قد بلغت تكلفة نهائية تقارب 100 مليون شيكل.

خلال الافتتاح، دعا غالانت إلى تأسيس مدينة كبيرة شرق مدينة أريئيل، لتعزيز التنمية العمرانية والاقتصادية في المنطقة. كما تم تجهيز المسار الجديد بمحطة تفتيش محدثة وطواقم إضافية لتسهيل العبور الآمن والسريع للمركبات.

في الوقت نفسه، تجري أعمال تطوير واسعة النطاق في المعبر الأمني نفسه لمواجهة الاختناقات المرورية الكبيرة، والتي كانت تشكل سابقًا خطرًا أمنيًا. وقد أُدرج هذا المشروع في أجندة العمل المشترك بين غالانت ودغان على مدى العام ونصف الماضيين، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين البنية التحتية والأمان في المنطقة.

الحفل الافتتاحي شهد حضور شخصيات بارزة منها رئيس بلدية أريئيل يائير شيتابون، ومدير عام وزارة الدفاع إيال زمير، ورئيس سلطة المعابر العقيد إيتان يتسحاق، بالإضافة إلى نائب مدير البناء، إيريز كوهين، الذي أكد على أهمية الطريق رقم 5 كشريان مروري رئيسي يربط وسط البلاد بغور الأردن.

غالانت أكد على الصعوبات الأمنية التي تفرضها الظروف الجغرافية والسياسية على حركة المرور في المنطقة، مشيرًا إلى أن الحكومة عازمة على تعزيز جميع الخطط اللازمة للتطوير والتحديث، ليس فقط في أريئيل ولكن أيضًا في المناطق المجاورة كما هو الحال في بطفوح ومزراحا.

وفي تصريحات تطرقت للوضع الأمني الأوسع، أشار غالانت إلى تأثير النزاعات المستمرة في غزة والجبهات الأخرى كلبنان وسوريا، مؤكداً على أهمية الانتصار في هذه الحروب لضمان الأمن والاستقرار الدائمين لإسرائيل.