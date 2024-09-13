"قطع رأس الجريمة": وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير شارك في مداهمة واسعة بحي الجواريش واللد

في أعقاب الهجوم الإجرامي في الرملة وسط إسرائيل، انضم وزير الأمن القومي، إيتمار بن جفير، إلى عملية خاصة واسعة النطاق لشرطة منطقة المركز اليوم (الجمعة) في الساعات الأولى من الصباح، شارك فيها مئات من ضباط الشرطة، ونفذت وحدات خاصة، مداهمة واسعة النطاق لتجمعات عائلات الجريمة في حي جواريش بمدينة الرملة ومدينة اللد.

وأضاف الوزير بن غفير: "أتابع عن كثب العمل المتفاني الذي تقوم به الشرطة والوحدات الخاصة - اليمام، من الناحية التكتيكية، كل من هو هنا يقوم بعمل مقدس. هذه ليست مهمة بسيطة، هناك مجمعات تلو المجمعات هنا. لقد كانت الجريمة هنا تتراكم لسنوات عديدة. مهمتنا هي ببساطة قطع رأسها، والعمل الجاد لتحقيق المزيد والمزيد من النتائج ومنع العديد من الحوادث التي رأيناها بالأمس".

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في غضون ذلك، وفي نهاية تقييم الوضع الخاص الذي تم خلال الليل، قام به قائد الشرطة، المفوض داني ليفي، في منطقة المركز، والعديد من قوات الشرطة تحت قيادة قسم الشرطة المركزية، المشرف آفي بيطون، بنشاط مستهدف وهجومي ومركز في مجمعات عائلات الجريمة. حيث تحرك حوالي 500 شرطي منذ الساعات الأولى من الصباح ضد الجريمة العنيفة من أجل سلامة الجمهور وأمنه، وقاموا باعتقالات وتوقيفات، وعثروا خلال ذلك على العشرات من سكان الضفة الغربية الذين لا يمتلكون التصاريح ، كما صادروا أسلحة، وهذه العملية لا زالت مستمرة.

يشار إلى أن سكان الرملة خرجوا صباح اليوم، بعد يوم من الهجوم الإجرامي الذي شهدته المدينة والذي راح ضحيته أربعة مدنيين بينهم أطفال، مطالبين وزير الأمن القومي ايتمار بن جابر بالشروع في عملية جمع الأسلحة. والذخائر من المدينة من أجل استعادة الأمن والسلم ويطالب الأهالي "بن جفير – الآن. نقضي على الجريمة في الرملة".