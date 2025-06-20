تقرير: إسرائيل تطلق الصواريخ الاعتراضية بسرعة تفوق قدرتها على إنتاجها

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ذكرت صحيفة نيويورك تايمز يوم الخميس أن "إسرائيل تُطلق صواريخ اعتراضية أسرع من قدرتها على إنتاجها". وأضاف ثمانية مسؤولين: "أثار هذا تساؤلات في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية حول ما إذا كانت صواريخ الدفاع الجوي ستُستنفد قبل أن تستخدم إيران ترسانتها الباليستية"..

قال العميد ران كوخاف، المتحدث السابق باسم الجيش الإسرائيلي وقائد مديرية الدفاع الجوي حتى عام 2021 والذي لا يزال يخدم في قوات الاحتياط، لصحيفة نيويورك تايمز: "عمليات الاعتراض ليست سهلة". ووفقًا لمصدرين إسرائيليين تحدثا إلى الصحيفة، فإن إيران لديها منصات إطلاق ثابتة ومتحركة، موزعة في جميع أنحاء أراضيها. وأضافت المصادر أن بعض صواريخها مخزنة تحت الأرض، حيث يصعب تدميرها، بينما يوجد بعضها الآخر في مخابئ فوق الأرض.

يُزعم أن الجيش الإسرائيلي مُجبر بالفعل على ترشيد استخدام الطائرات الاعتراضية، ويُعطي أولوية أكبر لحماية المناطق المكتظة بالسكان والبنية التحتية الاستراتيجية، وفقًا للمصادر التي طلب معظمها عدم الكشف عن هويته. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب إنه "مستعد للتعامل مع أي سيناريو، ويتحرك دفاعيًا وهجوميًا لإزالة التهديدات التي يتعرض لها المدنيون الإسرائيليون".

في بداية الحرب، قدّر بعض المسؤولين الإسرائيليين أن إيران تمتلك حوالي 2000 صاروخ باليستي. وأوضحوا أن ما بين ثلث ونصف هذه الصواريخ استُخدمت، إما لأن إيران أطلقتها على إسرائيل أو لأن إسرائيل هاجمت أماكن تخزينها، على حد زعمهم. وأضافوا: "بدأت إيران تطلق كميات أقل بكثير من الصواريخ في وابلها، ربما لإدراكها نفاد ذخيرتها".

يُذكر أن مسؤولاً أمريكياً صرّح لصحيفة وول ستريت جورنال أمس بأن مخزون إسرائيل من صواريخ آرو للدفاع الجوي على وشك النفاد. كما أفادت التقارير بأن الولايات المتحدة على دراية بالمشكلة منذ أشهر، وأنها تعمل على تحسين دفاعات إسرائيل من خلال منظومات برية وبحرية وجوية. منذ بدء العملية، أرسل البنتاغون المزيد من معدات الدفاع الصاروخي إلى المنطقة، وهناك الآن مخاوف من أن مخزون الولايات المتحدة من أنظمة الاعتراض على وشك النفاد أيضاً.