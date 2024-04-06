توتر في العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة واستعدادات إسرائيلية لرد إيراني محتمل

شهدت الأيام الأخيرة توترًا ملحوظًا في العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، على خلفية السياسات الإسرائيلية في قطاع غزة والتطورات الأخيرة في الشرق الأوسط. في سياق متصل، أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن موقفه الغاضب من الإجراءات الإسرائيلية، مطالبًا بتغييرات جذرية تخص العمليات الإنسانية وحماية المدنيين.

في تفاصيل الأحداث، نقلت تقارير إعلامية عن محادثات مشحونة بين بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي، حيث وجه الرئيس الأمريكي انتقادات شديدة لإسرائيل بسبب تعاملها مع الوضع في غزة. كما طالب بايدن بوقف فوري للأعمال العدائية وتمكين الوفد المفاوض من صلاحيات للتوصل إلى حل سلمي.

من جانب آخر، تتصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران، عقب غارة استهدفت السفارة الإيرانية في دمشق، مما أسفر عن مقتل مستشارين عسكريين إيرانيين. هذا الحدث أثار موجة من التحذيرات بشأن رد محتمل من إيران، مع تأهب إسرائيلي ملحوظ واستنفار لمنظومات الدفاع الجوي استعدادًا لأي تطورات.

تشير الأنباء إلى استعدادات مكثفة في إسرائيل تحسبًا لرد إيراني قد يشمل إطلاق صواريخ من عدة جبهات. وفي ظل هذه الأجواء، تتزايد الدعوات الدولية لتخفيف التوترات والعودة إلى مسار الحوار والتفاوض لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.