القوات الباكستانية في السعودية: هل بدأ تفعيل التحالف الدفاعي فعليًا؟

أثار وصول قوة جوية باكستانية إلى السعودية، تضم طائرات مقاتلة وأخرى للدعم، تساؤلات حول طبيعة المرحلة الجديدة في العلاقات بين الرياض وإسلام آباد، بعد تفعيل اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك الموقعة عام 2025. ويرى مراقبون أن الخطوة تمثل انتقالًا فعليًا من إطار التنسيق النظري إلى مستوى التطبيق الميداني، في سياق إقليمي يتسم بتصاعد التوترات وعدم اليقين.

اتفاقية الدفاع المشترك.. مظلة أمن جماعي

تشكل الاتفاقية إطارًا أمنيًا قائمًا على مبدأ "الأمن الجماعي"، إذ ينصّ على اعتبار أي تهديد لأحد الطرفين تهديدًا للطرف الآخر. ويشير محللون إلى أن هذا النوع من الاتفاقيات يعكس رغبة متزايدة لدى دول المنطقة في بناء ترتيبات ردع ذاتية، بعيدًا عن الاعتماد الحصري على القوى الكبرى.

جذور تاريخية.. تحالف يتجاوز الظرف الراهن

العلاقة العسكرية بين البلدين تمتد لعقود، حيث لعبت باكستان دورًا في تدريب وتأهيل القوات السعودية منذ ستينيات القرن الماضي. وبحسب تقديرات بحثية، فإن الاتفاق الحالي لا يُعد خطوة طارئة، بل تتويجًا لمسار طويل من التعاون الدفاعي الذي اكتسب طابعًا مؤسساتيًا مع مرور الوقت.

لماذا الآن؟ تحولات إقليمية وضغوط استراتيجية

يأتي تفعيل الاتفاقية في لحظة إقليمية حساسة، في ظل تصاعد المواجهات العسكرية في المنطقة وتراجع الثقة بالضمانات الأمنية التقليدية. ويرى مراقبون أن دول الخليج باتت تسعى إلى تنويع شراكاتها الدفاعية، بما يحدّ من اعتمادها على المظلة الأمريكية وحدها.

البعد النووي.. بين التكهنات والقيود

أثار التقارب العسكري تساؤلات حول إمكانية استفادة السعودية من القدرات النووية الباكستانية. غير أن تقديرات تحليلية ترجّح بقاء هذا السيناريو في إطار الردع غير المعلن، في ظل التعقيدات القانونية والسياسية المرتبطة بانتشار الأسلحة النووية.

رسائل عسكرية مزدوجة

يحمل نشر القوة الجوية الباكستانية دلالات تتجاوز البعد العملياتي، إذ يُنظر إليه كرسالة ردع إقليمية، وأيضًا كإشارة إلى قدرة الطرفين على تنفيذ التزامات الاتفاق. كما أن اختيار المنطقة الشرقية يعكس ارتباط التحرك بأمن منشآت الطاقة وخطوط الإمداد العالمية.

هل يتوسع التحالف؟

رغم الحديث عن احتمال انضمام أطراف إقليمية أخرى، تشير المعطيات إلى أن الاتفاق سيبقى ثنائيًا في هذه المرحلة. ومع ذلك، لا يستبعد محللون أن يتحول إلى نواة لتفاهمات أوسع إذا استمرت البيئة الإقليمية في التصعيد.

البعد الاقتصادي.. أمن الطاقة في قلب المعادلة

لا يقتصر الاتفاق على الجانب العسكري، بل يمتد إلى حماية المصالح الاقتصادية، خصوصًا إمدادات النفط والغاز. ويرى مراقبون أن استقرار هذه الإمدادات يشكل دافعًا رئيسيًا لتعزيز التعاون الدفاعي، لما له من انعكاسات مباشرة على الاقتصاد العالمي.

بين العسكر والمال.. تقاطع المصالح

يتزامن التحرك العسكري مع دعم مالي سعودي–قطري لباكستان بقيمة 5 مليارات دولار، ما يعكس، وفق تقديرات، ترابطًا بين البعدين الأمني والاقتصادي في العلاقة بين الطرفين. ويشير محللون إلى أن هذا التداخل يعزز من متانة الشراكة، لكنه يفتح أيضًا باب التساؤلات حول طبيعة المصالح المتبادلة وحدودها.

تعكس الخطوة مرحلة جديدة في العلاقات السعودية–الباكستانية، تتداخل فيها الاعتبارات العسكرية مع الحسابات الجيوسياسية والاقتصادية، وسط بيئة إقليمية تتجه نحو إعادة تشكيل منظومات الأمن والتحالفات.