الأمين العام لحزب الله: نعطي وقف إطلاق النار فرصة رغم الخروقات الإسرائيلية

أقر الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم، أن الحزب مر في أخطر مرحلة منذ نشأته قبل 42 عامًا عام 1982، في الحرب الأخيرة مع إسرائيل.

وقال قاسم في كلمة له مساء اليوم الخميس:" نحن رأينا خروقات إسرائيليّة كثيرة، حوالي 60 خرقًا وزيادة، ولكننا نُعطي الفرصة لإنجاح اتفاق وقف إطلاق النار". وأضاف:" لقد أصيبت المقاومة بجراحات بليغة، ولكن يتم التعافي منها بشكل تدريجي ومع المستقبل". ثم أردف قائلًا:" سنُقيّم ما مررنا به من أزمات ومن حرب".

وقال أيضًا:" لقد مرّت مرحلة النزوح وما زال لها آثار حتى الآن، وكانت صعبة ومُتشعّبة وتعقيداتها كثيرة، هي أزمة غير مسبوقة، أكثر من 250 ألف عائلة وأكثر من مليون و100 ألف نازح تركوا بيوتهم في الجنوب والبقاع والضاحية وأماكن أخرى"، معترفًا بـ "الظروف الصعبة" التي مر بها حزب الله.

وتطرق نعيم قاسم إلى ما يجري في سوريا، فقال:" سنكون كحزب الله إلى جانب سوريا في إحباط أهداف هذا العدوان بما نتمكّن منه".