لا مصر ولا قطر: شخصية واحدة دفعت حماس لقبول الاتفاق

الضغط التركي أدى إلى كسر حالة الجمود التي جعلت حماس توافق على خطة رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب لإنهاء الحرب، بعد أن كانت حماس في البداية تعارضها. وكالة الأنباء رويترز أفادت اليوم (الثلاثاء) أن مصادر إقليمية مختلفة ومسؤولين في حماس قالوا إن الرسالة من أنقرة كانت واضحة تمامًا: حان وقت الاتفاق. الآن، تركيا تسعى لجني ثمار - أيضًا في القضايا الثنائية مع الولايات المتحدة، وذلك بحسب رويترز.

توقيع رئيس تركيا رجب طيب أردوغان على الاتفاق شكل خطوة رفعت من مكانة تركيا كدولة ذات دور مركزي في الشرق الأوسط – مكانة يسعى أردوغان منذ فترة لاستعادتها، أحياناً من خلال الإشارة إلى العلاقات والقيادة من فترة الإمبراطورية العثمانية.

في البداية، عارض قادة حماس الإنذار الذي وجهه رئيس الولايات المتحدة - والذي يفيد بأنهم سيستمرون في التعرض للدمار ما لم يفرجوا عن المختطفين الإسرائيليين - لكنهم رضخوا فقط عندما ألحّت تركيا عليهم بالموافقة على الخطة الأمريكية.

وفقاً لمصادر رسمية، التقارب الدبلوماسي بين أنقرة وواشنطن بدأ بالفعل خلال زيارة أردوغان للبيت الأبيض في سبتمبر\أيلول الماضي – زيارته الأولى منذ ست سنوات. ومع ذلك، لكسر "الجمود" في المحادثات حول وقف إطلاق النار في غزة، توجه ترامب إلى أردوغان، معولاً على تأثيره الحاسم على حماس.

مصادر تركية، برئاسة رئيس جهاز الاستخبارات الوطنية التركي إبراهيم كالين، وعدت حماس بأن لوقف إطلاق النار هناك دعم إقليمي وأمريكي - بما في ذلك ضمانة شخصية من ترامب.

من خلال تجنيده لأردوغان، منح ترامب لأنقرة الدور الذي تطلعت إليه - مكانة قوة سنية إقليمية مهيمنة. هذه الخطوة أثارت عدم ارتياح في إسرائيل والدول العربية المنافسة - بما فيها مصر، السعودية والإمارات، التي تخشى منذ فترة طويلة من طموحات أردوغان الإسلامية، بحسب ما قاله دبلوماسيان.

بالنسبة لحماس، كان القلق الرئيسي هو أن إسرائيل ستنتهك الاتفاق وتستأنف العمليات العسكرية. انعدام الثقة العميق كاد أن يوقف العملية، بحسب مصادر.

"الضمانة الحقيقية الوحيدة"، قال مسؤول كبير في حماس لوكالة رويترز، "وصلت من أربعة أطراف - تركيا، قطر، مصر، والولايات المتحدة. ترامب أعطى كلمته بشكل شخصي. الرسالة الأمريكية كانت كما يلي: "أفرجوا عن المختطفين، سلموا الجثامين، وأنا أعدكم بأن القتال لن يُستأنف."

دخول تركيا إلى المحادثات قوبل في البداية بفيتو من جانب إسرائيل، لكن ترامب تدخل وضغط للسماح بتدخلها، بحسب ما أفاد دبلوماسيان. أشار مسؤول رفيع في حماس إلى أن قادة الجناح العسكري في غزة قبلوا بوقف إطلاق النار ليس استسلامًا، بل تحت الضغط الشديد من الوساطة المستمرة، والوضع الإنساني المنهار، وشعب مرهق من الحرب.

كما هو معروف، قال مصدر عربي مشارك في محادثات التفاوض بين إسرائيل وحماس في بداية الشهر لقناة i24NEWS إن "التدخل التركي الجديد في الأسابيع الأخيرة والضغط الذي مارسته الاستخبارات التركية على حماس للسير نحو صفقة كان نقطة تحول في المفاوضات، وهذا ما أتاح الصفقة الوشيكة".

وأضاف المصدر أن "تركيا وعدت الأمريكيين بأن حماس ستطلق سراح جميع المختطفين – الأحياء والجثث – دفعة واحدة. وذلك رغم أن موقف الجناح العسكري للتنظيم هو أنه يجب إطلاق سراح 10 مختطفين خلال 60 يوماً وبحسب الانسحاب الإسرائيلي".

يجدر بالذكر أن كل من قطر وتركيا معنيتان باستمرار وجود قيادة حماس في غزة وبشكل عام في الساحة الفلسطينية، ووفقاً للمصدر "تلقتا وعداً أمريكياً بشأن استمرار وجود حماس في القطاع، كما ورد أيضاً في رد حماس".