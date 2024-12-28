إدارة العمليات العسكرية في سوريا تعلن بدء حملات لملاحقة عناصر بشار الأسد وتحذر من استمرار حمل السلاح

أعلنت إدارة العمليات العسكرية في سوريا، اليوم السبت، عن بدء عملية أمنية واسعة النطاق ضد عناصر النظام السابق لبشار الاسد في عموم الأراضي السورية"، بعدما ألقت القبض على عدد منهم في مدينة اللاذقية، مشيرة إلى أن "المهلة المحددة لفلول النظام لتسليم السلاح انتهت، وأن كل من لم يسلم سلاحه هو خارج على القانون".

كما أعلنت الإدارة، عن "مقتل 2 من عناصرنا وجرح آخرين إثر استهدافهم من قبل موالين للنظام السابق في مدينة جبلة بريف اللاذقية"

وأفادت الوكالة العربية السورية للأنباء، بأن إدارة العمليات العسكرية نصبت حاجزاً على طريق قاعدة حميميم العسكرية ومنعت الدخول والخروج منها.وذكر تلفزيون سوريا أن عملية أمنية تجري لملاحقة فلول النظام السابق في جميع أنحاء البلاد.

وكانت الوكالة أفادت في وقت سابق السبت، بأن الفصائل السورية ووزارة الداخلية بدأت عملية تمشيط واسعة بمنطقة ستمرخو قرب اللاذقية عقب الإبلاغ عن وجود فلول لنظام الأسد، وأوضحت أن الهدف من العملية هو "إعادة الأمن والاستقرار للأهالي".

وفي وقت لاحق، أفادت الوكالة بالقبض على عدد من "فلول" نظام بشار الأسد وعدد من المشتبه بهم في منطقة ستمرخو ومصادرة أسلحة وذخائر، وأشارت إلى أن "عمليات التمشيط لا تزال مستمرة من قبل إدارة العمليات العسكرية ووزارة الداخلية".

فيما نقلت صحيفة الوطن السورية عن مصادر أمنية تأكيدها انتهاء مهلة لعناصر النظام السابق لتسليم سلاحها، وأن "كل من لم يسلم سلاحه هو خارج عن القانون من اليوم". وأعلنت السفارة السورية في بيروت تعليق العمل القنصلي حتى إشعار آخر بناء على تعليمات الخارجية السورية.