لبنان: مناصرون لحزب الله يقطعون طريق مطار بيروت، ويحرقون موكب نائب رئيس "يونيفل"

أفادت مصادر مطلعة ، مساء اليوم الجمعة، أن "مناصرو حزب الله قاموا بتحطيم وحرق سيارات متوجهة إلى مطار بيروت، وأوضحت أن "دورية من ثلاثة آليات لقوات اليونيفيل على مدخل مطار بيروت تعرضت لاعتداءات حيث عمد بعض الشبان على ضرب العناصر وأخذ الأجهزة وحرق بعض القطع"، بحسب ما أفادت به أفادت به "العربية والحدث".

فيما استنكر رئيس الوزراء اللبناني"الاعتداءات التي طالب موكب ليونيفل في بيروت"، وقالت حركة أمل في بيان، مساء اليوم الجمعة، إن"الاعتداء على اليونيفيل اعتداء على جنوب لبنان".

وقالت المصادر إن "الموكب الذي تم حرقه على طريق المطار يعود لنائب رئيس بعثة اليونيفيل الجنرال أرولدو لازارو"، مشيرة إلى أن" الجيش اللبناني تدخل لفرض النظام على طريق مطار بيروت"

من جانبها، دعت الأمم المتحدة موظفيها لتجنب طريق مطار بيروت بعد الاعتداءات الأخيرة.

وكانت إيران اتهمت في وقت سابق من، اليوم الجمعة، إسرائيل بالتسبب باضطرابات في الرحلات الجوية بين طهران وبيروت، بعدما أثار قرار منع طائرتين إيرانيتين من الهبوط في العاصمة اللبنانية احتجاجات.