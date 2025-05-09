"خوفا على حياتهم"|| عدد كبير من طلاب السويداء يتركون مقاعد الدراسة الجامعية ويعودون إلى منازلهم

شدد الطلاب أنهم لن يتمكنوا من العودة إلى مقاعد الدراسة بسبب التحريض الكبير ضدهم وإن يشعرون بالخوف على حياتهم

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طلاب سوريون يتجولون في حرم جامعة دمشق في العاصمة السورية في 15 ديسمبر 2024.
طلاب سوريون يتجولون في حرم جامعة دمشق في العاصمة السورية في 15 ديسمبر 2024. ETIENNE TORBEY / AFP

أفادت مصادر سورية أن عددا كبيرا من طلاب الجامعات السورية من محافظة السويداء عادوا إلى بيوتهم في المحافظة خوفا على حياتهم بعد ممارسة تحريض واعتداءات ضدهم.

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"عدد كبير من طلاب السويداء يتركون مقاعد الدراسة ويعودون إلى منازلهم خوفا على حياتهم"

وعن خلفية الأحداث أفادنا الصحافي عطا فرحات من الجولان إنه "منذ أن بدأت الأعمال التحريضية ضد محافظة السويداء، والتي بدأت في الجامعات ، حيث بدأت من جامعة حمص ومن ثم انتقلت إلى عدد من الأماكن ، تعرض عدد كبير من الطلاب من أبناء السويداء بعد دخولهم الى غرفهم إلى إشكاليات، وتدخل أمن الجامعات في حمص وفي حلب وفي دمشق، لذلك بعد الأحداث التي وقعت في السويداء في جرمانا وصحنايا، خرج عدد كبير من أبناء مدينة السويداء وقالوا إنهم لن يتمكنوا من العودة إلى الجامعات بسبب التحريض الكبير ضدهم ويشعرون بالخوف على حياتهم ، حتى أن ذويهم طلبوا منهم العودة الى منازلهم حتى تستقر الأمور لأن الوضع غير آمن هناك ولا يمكن التواجد هناك"

وشدد فرحات"مورس ضدهم عنف وتحريض واعتداءات، عاد من حلب 300 طالب، إضافة الى حمص ودمشق حيث يتواجد هناك العدد الكبير ، والذين عادوا الى بيوتهم حرصا على أمنهم".

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