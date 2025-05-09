"خوفا على حياتهم"|| عدد كبير من طلاب السويداء يتركون مقاعد الدراسة الجامعية ويعودون إلى منازلهم

أفادت مصادر سورية أن عددا كبيرا من طلاب الجامعات السورية من محافظة السويداء عادوا إلى بيوتهم في المحافظة خوفا على حياتهم بعد ممارسة تحريض واعتداءات ضدهم.

وعن خلفية الأحداث أفادنا الصحافي عطا فرحات من الجولان إنه "منذ أن بدأت الأعمال التحريضية ضد محافظة السويداء، والتي بدأت في الجامعات ، حيث بدأت من جامعة حمص ومن ثم انتقلت إلى عدد من الأماكن ، تعرض عدد كبير من الطلاب من أبناء السويداء بعد دخولهم الى غرفهم إلى إشكاليات، وتدخل أمن الجامعات في حمص وفي حلب وفي دمشق، لذلك بعد الأحداث التي وقعت في السويداء في جرمانا وصحنايا، خرج عدد كبير من أبناء مدينة السويداء وقالوا إنهم لن يتمكنوا من العودة إلى الجامعات بسبب التحريض الكبير ضدهم ويشعرون بالخوف على حياتهم ، حتى أن ذويهم طلبوا منهم العودة الى منازلهم حتى تستقر الأمور لأن الوضع غير آمن هناك ولا يمكن التواجد هناك"

وشدد فرحات"مورس ضدهم عنف وتحريض واعتداءات، عاد من حلب 300 طالب، إضافة الى حمص ودمشق حيث يتواجد هناك العدد الكبير ، والذين عادوا الى بيوتهم حرصا على أمنهم".