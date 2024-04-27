تقرير : انقسام بين الفصائل العراقية حول استئناف التصعيد ضد الأميركيين

أكدت مصادر عراقية، عن وجود انقسام في مواقف الفصائل العراقية الحليفة لإيران بشأن استئناف العمليات العسكرية ضد المصالح والأهداف الأميركية في العراق وسورية، حسب موقع العربي الجديد.

وكان قد قال مسؤول أميركي، الاثنين الماضي، إن قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار، غربي العراق، التي تضم قوات أميركية، تعرضت لهجوم بطائرة مسيّرة من دون وقوع إصابات أو أضرار، بحسب وكالة "رويترز".

والأحد الماضي، تم استهداف قاعدتي حقل العمر وخراب الجير في سورية بعدد من الصواريخ انطلقت من قرية حمد أغا في ناحية زمار، شمال غربي الموصل، التي تقع تحت السيطرة الأمنية لهيئة الحشد الشعبي، العربي الجديد

وأكد مسؤول حكومي بارز في بغداد، أمس الجمعة، أن "تحركات فردية من فصيل مسلح تجاه القوات الأميركية في العراق وسورية تم احتواؤه خلال ساعات قليلة من خلال اتصالات للحكومة مع أطراف مختلفة داخل العراق".

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، لموقع "العربي الجديد" أن "فصيلاً واحداً قرر التحرك بشكل منفرد ضمن ما يسميه الرد على عدم حسم الوجود الأميركي في زيارة السوداني إلى واشنطن، لكن تم احتواء الموضوع ووقف التصعيد، من خلال التنسيق مع أطراف عراقية وأخرى إيرانية بشأن الحفاظ على التهدئة داخل العراق وأيضاً سورية".

كما أكد المسؤول أن "الهجمات التي تنفذها تلك الفصائل من الأراضي السورية على أهداف إسرائيلية بين وقت وآخر لا علاقة للعراق بها".