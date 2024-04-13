حدث غير عادي: ذئب يمزق خيمة عائلة إسرائيلية ويعض طفلة بعد جرها عشرة أمتار

دخل ذئب الليلة الماضية (بين الجمعة والسبت) الى منطقة الحديقة الوطنية القريبة من مدينة ديمونا جنوب إسرائيل ومزق خيمة كانت تبيت بها عائلتها بعد أن نصبتها بموقف السيارات في الموقع، وخلال ذلك عض الذئب الطفلة (9 سنوات) التي كانت تبيت في الخيمة وسحبها الى الخارج وجرها 10 أمتار.

وهرب الذئب من المكان بعد أن استيقظ والدها وقام بإبعاده. طاقم نجمة داوود الحمراء هرع الى الموقع وقدم العلاج الأولي للطفلة في المكان وبعدها نقلها الى العلاج في المستشفى في مدينة بئر السبع.

سلطة حماية الطبيعة والحدائق أفادت أنه تجري عمليات تمشيط بحثا عن الذئب في المنطق. وأفادت أن الموقف في الحديقة الوطنية مغلق أمام الزوار مؤقتا حتى انتهاء معالجة الموضوع.