تقرير: الكشف عن شبكة تجسس ساعدت على اغتيال العاروري واستنفار "غير مسبوق" لحزب الله في الضاحية

أفادت صحيفة "الأخبار" اللبنانية عن الكشف في لبنان عن شبكة تجسس عملت لصالح إسرائيل. ووفقا لمصادر الصحيفة، أعتقل شخصين بعد تزويدهما وفقا للشبهات معلومات عن مناطق في لبنان بينها بيروت والضاحية، والتي تم اليوم مضاعفة عناصر حزب الله فيها وفقا لتقارير عربية.

وقدم المشتبهون لإسرائيل معلومات عن شوارع، مبان وأسماء حوانيت بالإضافة الى أرقام لوحات السيارات المتوقفة في المنطقة

وذكر التقرير أن المعلومات التي قدمها المشتبهون ساعدت بتحديد مواقع نشطاء حزب الله من خلال أجهزة الهواتف المحمولة التي بيديهم. وأفادت الصحيفة أنه قبل أسبوعين من اغتيال الرجل الثاني في حماس صالح العاروري، تفقد أحد المشتبهين المعتقلين المنطقة مقابل الشقة التي اغتيل بها في الضاحية. الا أنه مع ذلك، عمل الاثنان من قبل شركة مرتبطة مع إسرائيل، وهم لم يعلموا بذلك.

وعلى صعيد متصل أفادت وكالة "العالم العربي" نقلا عن شاهد عيان بأن حزب الله في حالة استنفار "غير مسبوقة" في الضاحية الجنوبية، وذكر شاهد العيان أن سبب الاستنفار والتشديد الأمني غير واضح، والذي يشمل تفتيش المارة في شوارع الضاحية. وذكر ان رجال حزب الله يتجولون مع أقنعة سوداء.

في حين ذكرت قناة "الحدث" السعودية عن انتشار قوات "غير مسبوق"، مشددا على أن رجال حزب الله يقومون بفحص هويات المارة في المنطقة. في حين ذكرت صحيفة "النهار" اللبنانية أن استنفار القوات نفذ في إطار "حراسة استباقية" لكن لم يتم الإشارة الى سبب نشرها.