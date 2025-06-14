في ظل التصعيد الإيراني الإسرائيلي: عائلات الرهائن تواصل تجمعها الأسبوعي عند مفترق شاعر النقب عبر الفيديو

بينما تشن إسرائيل غاراتها على إيران،انضم حوالي ألف مشارك من عائلات الرهائن، مساء اليوم السبت، إلى تجمع افتراضي، الذي أُوقدت خلاله المشاعل تخليدًا لذكرى الرهينتين اللتين تم إنقاذهما هذا الأسبوع، وترفض عائلات الرهائن الثلاثة والخمسين الذين ما زالوا محتجزين في غزة استبعاد أحبائهم عن الأجندة العامة، ورغم التعليمات الأمنية الصادرة عن قيادة الجبهة الداخلية، واصلوا تجمعهم الأسبوعي عند مفترق شاعر النقب، هذه المرة عبر الفيديو.

وقالت نوعام كاتس رديف، ابنة ليئور رديف: "617 يومًا يلازمنا فيها الخوف من المجهول، ليس فقط كعائلات، بل كدولة بأكملها. الآن، وأكثر من أي وقت مضى، يصعب إبقاء المختطفين في قلب الأجندة العامة. الشاشات مليئة بالعناوين الرئيسية، لكن وجوههم تكاد لا تظهر".

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يُسلّط نوعام كاتس رديف الضوء على مفارقة الأحداث الجارية: "لقد أعدنا النظر في القدرات الهائلة للاستخبارات الإسرائيلية. قدرات تُبرز، من جهة، عمق فشل السابع من أكتوبر، ومن جهة أخرى، تُبعث على الأمل. فعندما يكون هناك قرار، يُمكن تحقيق نتيجة". تدعو ليشي ميران لافي، زوجة عمري ميران، إلى "اتخاذ القرار الأكثر شجاعة: توقيع اتفاقية تُعيد الجميع". وتابعت"حتى في ظل وجود جبهات أخرى، وحتى خلال الحروب الدرامية، وربما التاريخية، لا يكفّ القلق عن قلوبنا"، يقول ليران بيرمان، شقيق غالي وزيف بيرمان. "يجب ألا ننسى المهمة التي لم تُنجز بعد: إعادة المختطفين إلى ديارهم".