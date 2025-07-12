تقارير فلسطينية : مقتل شابين فلسطينيين أحدهما يحمل الجنسية الأمريكية باشتباكات مع مستوطنين في منطقة رام الله

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أفادت تقارير فلسطينية أنه تم العثور على فلسطيني آخر قتل خلال المواجهات العنيفة مع مستوطنين في منطقة سنغل شمالي راك الله، وذلك بعد ساعات من اختفاءه، وهو من قرية المزرعة الشرقية المجاورة، في حين قتل بوقت سابق شاب آخر من قرية سنغل خلال الاشتباكات

سيف الله كامل عبد الكريم مسلط ٢٣ عامًا. اصطفاه الله شهيدا على هذه الأرض بعد أن عاد من أمريكا قبل أسابيع.فزعة أهالي #سنجل و #ترمسعيا و #المزرعة_الشرقية والبلدات المجاورة خلال البحث عن الشهيد الثاني "محمد عوض"، الذي ارتقى بعد فقدان آثاره لساعات وتصديه لاعتداءات المستوطنين، عند… pic.twitter.com/8wXOfHG4DA — زاهر ابو حسين (@ZAHERABUHUSIEN) July 11, 2025

وفي وقت سابق أكد الجيش الإسرائيلي عن تسجيل اشتباكات عنيفة أدت لإصابة يهوديين بصورة طفيفه جراء إلقاء حجارة، وقال الجيش الإسرائيلي أنه ردا على ذلك قام إسرائيليون بتخريب ممتلكات، إضرام حرائق، اشتبكوا والقوا الحجارة على الفلسطينيين، وزعموا أن الشاب سيف الدين مصلط، الذي يحمل الجنسية الأمريكية قتل بحجر في رأسه.

وأضاف البيان أن الجيش الإسرائيلي تلقى بلاغات عن التطورات، وتم ارسال قوات الأمن للمكان مع عناصر الشرطة وحرس الحدود لتفريق الاشتباكات. وذكروا أن "القوات استخدمت وسائل لتفريق المظاهرات لفض الاشتباك العنيف، وتفرق الجميع"

ويشار الى أن وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت بوقت سابق أن "الفلسطينيين ضربا بصورة مبرحة حتى الموت من قبل مستوطنين متطرفين قرب القرية". وذكرت الوزارة أن القتيل الأول هو سيف الدين مصلط من سكان القرية (23 عاما) والثاني محمد شلبي من قرية المزرعة الشرقية المجاورة، والذي عثر على جثمانه بعد ساعات من اختفاءه، كما أفادت الوزارة عن عشرة إصابات جرا الاشتباكات.