الانتخابات لقيادة فتح: حصل مروان البرغوثي على أعلى عدد من الأصوات ويتصدر اللجنة المركزية للحركة. مراسل الشؤون العربية في القناة العبرية باروخ يديد استعرض هذا المساء (الأحد) النتائج الكاملة ومعانيها.

عملية انتقال الأجيال قد بدأت بالفعل في الحركة، ومعسكر أبو مازن يحافظ على قوته - هذه هي الاستنتاجات من الانتخابات التي أُجريت أمس. مروان البرغوثي حصل على أعلى عدد من الأصوات في فتح. المقربون من "الرئيس" الفلسطيني، حسين الشيخ ومحمود العالول، حافظوا على مكانتهم في القيادة.

بالتزامن مع ذلك، هناك وجوه جديدة في القيادة: رئيس جهاز المخابرات العامة ماجد فرج، وزكريا الزبيدي - قائد "كتائب شهداء الأقصى". كذلك، انضم ياسر عباس، نجل أبو مازن، إلى اللجنة المركزية لحركة فتح، في حين حافظ قادة المخابرات السابقتان جبريل الرجوب وتوفيق الطيراوي على موقعيهما.

مسؤول كبير في المنظمة ضرخ لـi24NEWS: "تم إعادة تنظيم اللجنة المركزية كما أراد أبو مازن. تم إقصاء جيل المؤسسين بهدوء، والآن جاء دور جيل القيادة الداخلية". وأضاف أيضاً أن قائمة الفائزين شابها الكثير من السياسة والمال والرموز.